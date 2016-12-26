〈職場開麥拉〉到底是工作重要？還是權益重要？
文／周海威（律師、法律顧問）
小張是一位大學新鮮人，他畢業到現在一份工作都找不到，正好也是我學生的朋友，所以他安排了一個午餐，讓我跟小張見面聊聊，沒想到就聊出了今天的這一篇主題，他是國內某知名大學勞工系畢業，各位可以想想，畢業至今將近半年，他無論怎麼努力，不是拿不到offer，不然就是連面試的機會都沒有，到底問題在什麼地方，也許可以給讀者們一些啟示與想法。
面試被問對於週休二日的想法，這該怎麼回答？
這是一個人資主管問小張的問題，我很好奇他怎麼回答的，結果我只聽了五秒，就打斷了他，因為我可以預見這個結果會是什麼，以下是小張的回答：
「主管您好，依照勞動基準法第×條第×款，公司會被裁罰……」
這也難怪他到現在還找不到工作，因為他的履歷上勞工系這三個字實在是太顯眼了，而目前的氛圍，企業主是一見與「勞工相關科系」就會恐慌，所以我欣賞他的誠實與直率，但我也給他以下的建議：
一、學校教的跟企業要的永遠是兩碼事，不要搞錯了：
我常跟學生說一個觀念，那就是學校教的與企業要的永遠都會有差距，各位看了不要失望，因為這是一個正常的現象，而且這狀況也不是只在我們國家有，世界各國都會有這種落差，但重點在於，正在找工作的你，要如何跳脫這個差距，你才會有被看見的機會，否則你就算是有曠世之才，也會落得乏人問津的局面，而小張就正好是這個典型，看著他困惑、失意的表情，實在是讓人覺得十分地心疼。
二、每一件事都有「先後順序」，搞清楚自然就會有答案：
為何現在勞動政策被視為毒蛇猛獸，請各位要有一個先後順序的概念，那就是你必須問自己一個問題，請問你的薪水是誰給？如果這個答案是公司的話，那就請收起你專業的那一面，別忘了我們的勞動政策都是由國家制訂的，由一群非企業訂定出來的法條會有多大的實際效用？這一點是新鮮人都要清楚的邏輯與概念，我請小張思考了這個問題，很幸運地他不到十分鐘就找到了自己的盲點。
三、企業要的是建議，而非對錯：
最近機器人大行其道，很多行業都飽受威脅，但各位是否注意了一個現象，從以前賣的產品，更多的企業己經在續Solution（解決辦法）了，因此這個面試的問題的背後，其實是要測試面試者有無能耐就所學的專業來解決目前企業所面臨的問題，這絕非你引經據典說出對錯那麼的簡單，我也提醒了小張，如果企業真的要知道是否有違法？怎麼不問公司內部的法務人員或去電主管機關即可，幹嘛大費周章地問一個新鮮人呢？對與錯只是一個答案，但未必是解決問題的辦法，而解決辦法才是增加競爭價值的唯一指標。
工作重要還是權益重要？
經過調整過後，小張非常幸運地找到了工作，但這個個案其實也提醒我，目前社會氛圍的對立，勞工與資方的攻防……其實就是落入這種迷思之中，到底是工作重要？還是權益重要？似乎是一個只有對錯的選擇題，但對我來說，各位應該還是要先摸清楚優先順序，並做出定期對話、定期改善的機制才是一個可行的辦法，否則基本工資要漲、國定假日要給、週休二日要放……企業如果負荷不了而倒閉，請問權益還有存在的理由嗎？這一點值得我們好好的深思。
結語
這兩者哪一個比較重要？對我來說二者缺一不可，但有著順序上的問題，如果我們可以學習建立對話的機制，對於有問題、困難的部分慢慢改善，企業得以存活、員工也得以樂業，這才是一個解套的方法，如果我們都用放話、嗆聲、抗爭來處理勞動政策的話，那麼勞工與企業最後都會落入兩敗俱傷的局面，工作都沒了……還會有權益嗎？
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