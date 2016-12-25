〈愛情軍師團〉12月徵文啟事
2016-12-25
偏心情人，我要吃醋了
老公寵女兒，老婆疼兒子，情人溺愛寵物，遇到這樣的狀況，你會為自己受到冷落而吃醋嗎？或者你的另一半正在為此吃醋鬧情緒？誠摯邀請有真實經驗者來稿分享。來稿限600字以內，請附上真實姓名與連絡方式，本版保留刪修之權，截稿日期至12月31日止。
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