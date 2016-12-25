〈婚姻幸福學〉想衝刺表演事業 妻卻鬧情緒不支持

2016-12-25

文／諮商心理師 張璇

Q：

我熱愛我的戲劇工作，婚前老婆就知道那是我的夢想我的愛，想奮力闖出一片天，辛苦多年，現在好不容易劇團有點知名度，排戲巡演、跟粉絲在網上的互動也更多了，她卻不時鬧情緒不信任我，認為我跟粉絲和女團員的互動太密切、喜歡搞曖昧，有時還要我開視訊給她看，證明自己在哪裡、跟誰。我們談不上半句劇場話題，邀她來看我的演出她也總是沒空，我不可能為了老婆放棄事業，也沒有想過要離婚，實在無力招架老婆的情緒，她太敏感也想太多，我要如何改善這種狀況呢？

A：

婚姻除了相伴，是否能一起成長、分享悲喜也很重要。專家們多認為，關係滿意度與彼此是否經常共同參與一些活動，或擁有輕鬆愉快的時光關聯密切。表演工作需要投入大量時間、心力，偏偏鞏固信任和經營婚姻也需要，雖然你自認並沒有變心或有跨越界線的行為，但兩人交集愈來愈少和缺乏共同話題仍是個警訊，加上與異性接觸的機會更多，彼此相處的時間卻少之又少，要對方不胡思亂想也難。

不知你是否能體會她渴望與你有多一點身心連結和飽受煎熬的心情呢？看似是為你常常和其他女團員聊天不高興，其實是害怕你們漸行漸遠、她的存在變得可有可無。你希望她體諒你現階段的壓力、給予你的夢想更大的支持，但她想被關注的需求也不容忽略。

在一起生活愈久，夫妻很容易各忙各的，但事業、婚姻並非只能擇一無法兼顧；如果能每週留出幾個小時空檔給彼此，對方比較能感受到你依然在乎這段關係。

在陪伴中，除了情感交流，你也可以讓她更了解你的工作、進入你的世界，並表達你想要的體諒和溫柔，也許會有想法上的差異或因為有些部分對方不懂而缺乏共鳴，對關係的穩定仍有極正面的作用，妻子會感受到你的用心。若是她的焦慮不安降低，陪你一起對抗壓力、共體時艱的意願也會更高。

如果很難改變生活步調、不願努力安排一點時間給對方，也不想試著安撫她的不安，即使暫時可以專注在正在衝刺的事業或其他人際上，然一旦心牆愈築愈高，可能再也找不回想要的靠近與平靜。

（寫信給張璇：leohome1971@yahoo.com.tw）