〈愛情大智慧〉懂，愛

2016-12-25

文／SJ

懂，是愛情真諦。愛上一個人，最初是衝動，慢慢地淡了，因為懂了，懂了他，懂了如何相處，看似平淡卻是深厚。

一杯茶，在等著懂它的人，懂它韻味；一朵花，在等著懂它的人，懂它美麗；人的一生，說是在尋找愛自己的人，更正確來說是在等待懂自己的人，懂得如何與你相伴，懂得如何在你需要時，靜靜地在一旁守護的人。

懂，是平淡生活中相依相伴，是歡騰喧鬧後的珍藏，漫漫長路裡，不是需要濃烈的愛，而是在風風雨雨中，懂得你的需要，成為你後盾，即便你不說他也懂。歲月無聲，一種溫暖，是不言不語的那一份懂。

大多數的人追求轟轟烈烈的愛，以後刻骨銘心才能證明對方愛過你。最終，會發現能走到最後的那人，不是最刻骨銘心的那段情，而是那最懂你的人。

人生，相逢相離何止千萬次，喧囂的塵世，總有一些孤獨的靈魂，走在寂寞的路上，一人懂你，便是一縷暗香，穿過茫茫人海，幽幽而來，如花間清露，潤人心田。尋求那不曾相遇卻是最懂你，讓你自然傾心，且感到放心，讓漂泊的心安定下來的，不是最華麗的碼頭，而是能滿足你的需要，那便是懂。

當你在我身旁時，我感到安心自在。一切喧騰華麗，都不及你的陪伴，無論是春暖花開，還是落英繽紛，有你的相伴就是我所追求。懂，最深刻的情，最雋永的愛，你在，便是此生圓滿。