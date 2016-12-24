小小說 平井先生
2016-12-24
@巴尼
平井連門都沒敲，就嘻皮笑臉地走了進來，逕自坐在我的單人小沙發，翹起腳盯著我看。沒打算搭理他，我將目光放回筆電，讓雙手繼續在鍵盤上舞動。
「喲，在忙呀？」大約打了一行字的時間後，他開口了。我稍微點了點頭，給予最低限度的禮貌。面對平井，只要一回話就會沒完沒了。
「大致上來說也沒什麼事，只是來沒事找事而已。」
我沒回答。
「純粹為了找事做而找事做喲。」他補充強調。
如果能把他的臉皮厚度具象化的話……我瞥了一眼書架上國中畢業後就沒再翻過的辭海。
我仍然不理會他，專注於眼前螢幕，努力維持大腦的韻律。
好不容易他坐在那裡保持了幾分鐘的安分，我卻猶豫了。文字凝聚的節奏感降低了。這邊要怎麼詮釋呢？
「喲，休息喝杯茶吧！」平井提出語氣稍微誠懇的邀約。
「喲，暫停一下，去看部二輪片怎麼樣呀？」平井一派悠哉說道。
我沒有理會他，但看著腦中思緒指揮家的手懸在半空中，尷尬地回望我。
優雅的香氣輕拂過鼻尖。「喲，茶已經泡好囉！可以配這邊的巧克力餅乾吧？」平井一臉理所當然地晃著手中的餅乾罐子。
沒想到一不注意，竟然已經對好友相贈的錫蘭紅茶和餅乾出手了……沒辦法，看在「木已成舟，茶已成茶湯」的份上，只好順便休息一下。
我席地而坐，啜飲著溫柔的紅茶。「泡得還不錯嘛。」我說。
這時平井反而安靜了，翹著腳笑而不答。
「話說喲，到底要什麼時候才會打對呀？我的名字。」他笑著突然問。
「你的名字？」
「我的名字。」
然後平井遞給我最後一片餅乾，起身，往門口走去。
愣在原地的我首先是鬆了一口氣。但緊接而來的是恍然大悟，以及，終於聽見新樂章起音出現的踏實感。
回到桌前，我開啟文字編輯頁面的尋找與取代功能，在尋找欄位打上「平井」，取代欄中鍵入「瓶頸」，然後按下ENTER鍵。
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