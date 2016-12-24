2016-12-24

@白珞

她聽著電話另一頭的女人歇斯底里地咆哮著，心底卻不泛任何波動。

她們素昧平生，女人卻彷彿認識她已久似的，不斷地對她咒罵這世界不公平，說自己被陷害，說自己本來該是如何地幸福……她靜靜地聽著，想著這個已經失去理智的靈魂究竟經歷了什麼，落得如此不堪？

她常覺得人活著就像在走鋼索，一不小心偏了，可能瘋狂失序、癡傻顛亂，也可能過度理性、冷血無情。而此刻，那女人就像是一頭失去狩獵本能的獅子，胡亂嘯吼，卻抓不住生存的微光。

女人「喀——」的一聲，掛掉電話。耳邊的紛擾沒了，她忽然不寒而慄，女人是瘋了，但冷眼女人發瘋的她不也偏了嗎？