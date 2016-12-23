2016-12-23

@亦槐

我高中畢業前一天，父親下午藉口說去理髮，一去就是三小時，平日父親都去古早的理髮院，不出一小時就回家了，但那天格外延遲，還在想父親是不是繞到其他地方去了。父親回來了，頂著一頭烏黑的頭髮還有渾身久久不散的理髮水氣味。

父親染髮了，那些灰白參差的髮絲被遮掩掉，整個人看上去彷彿年輕了十歲，連臉色也感覺精神起來，弟妹們都在問父親為何要突然染髮，父親一如既沈默著，說開飯吧，於是這問題的答案就跟著晚餐一起被嚥入腹中。

過了一段時間，我偶然經過客廳，聽見在看電視的父母有一搭沒一搭地聊著天，母親問父親要不要再去染頭髮，他那髮根灰白的髮絲又長出來了，父親的臉立刻皺成一團，直呼染髮害他頭疼，氣悶，可能化學藥劑滲入他的腦袋裡了，讓他全身都不舒適，還不斷強調不染了，母親說不然去比較高檔的髮廊，做個頭皮養護什麼的，父親便倔強地說不染就是不染了，口氣如同昔日每件事，毫無商量餘地。

然而到我大學畢業之前，父親又在一日午睡後悄然出了門，接近晚餐時間才默默返家，那下午我們都在問父親去哪裡，連母親也不知道，結果才曉得父親原來是去染髮了。

那濃烈的理髮水氣味依舊，烏黑的染髮劑也再次帶領父親奔回十年前的青春樣貌，不過我卻覺得父親真是衰老了，似乎在同齡人之間過份蒼白的髮絲，不再具有獨特的魅力，反而讓他非得掩蓋奮鬥過的、憂愁的過去。

那勤奮工作養活一家子的父親，擔憂的歲月讓頭髮全白了。

我站在領取畢業證書的台上，往下望著父親那頭黑髮，在鎂光燈閃耀之間似乎有點刺目。那是父親不願被窺知的往事，用黑色隱藏，然後悄悄把焦點轉移到我身上，我心裡同時想起那個晚上父親皺成一團的臉，那不經意聽見的抱怨，在這剎那彷彿消失無蹤，全被一股深沈的父愛所取代。