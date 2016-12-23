2016-12-23

@江東顏

他一直想知道彩虹的盡頭有什麼，走出家門，卻發現和他有相同想法的人不只一個。他們聚集在一起，向彩虹的盡頭出發。

沒人預料到這場未知的冒險會遇見什麼，但他們都相信，一定會是很美好的事，否則，彩虹不會如斯美麗。

即使到頭來一無所獲，盡頭裡什麼也沒有，這場冒險也不會徒勞無功，因為他們一同走過，那追尋彩虹的旅程。