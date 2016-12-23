朵朵小語 釋懷
2016-12-23
@朵朵
為什麼船可以在水面上悠遊，而不是沉下去？
因為船有一個寬廣的胸襟，能夠容納足夠的重量。
也因為船置身在一個流動的世界，而不是僵滯的狀態。
還因為船總是面對著前方，前進的是一個無盡的海洋。
親愛的，對於那些過往，你也要有胸襟去包容，還要隨時讓它過去。
那麼，你也會在人生的水面上悠遊，自由自在，海闊天空，像船一樣。
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