感覺紀事簿 耶誕節要有耶誕樹

2016-12-23

@邱珮瑗

耶誕節要來了呢。

雖然家裡沒有一定得過節的壓力，但家族從小就寵溺孩子，任何能讓宗親晚輩開心的小事，整個家族通常都會不辭辛勞地一起相助。

在我還很小很小的時候，那是騎摩托車還不會強制性戴安全帽的時候，是我站在前踏墊上時跟車子龍頭差不多高的時候。

那時還住在奶奶家的小叔叔，曾經用摩托車載著我，去已經倒掉的屏東博客書店旁，買下一棵小小的耶誕樹與一堆亂七八糟的燈泡。我們研究了很久，終於把打結的燈泡串打開，待一切點綴掛上樹身後，我和他都忍不住發出歡呼。走出來看叔姪歡欣發瘋的奶奶，念了小叔叔幾句，大抵是都幾歲的人了還這麼不正經之類的話，然而小叔叔就只是繼續嬉皮笑臉地問我：還要買什麼吊飾呀？

樹上那些小吊飾逐年補齊，後來滿到樹都快掛不下這些歡樂的祝福。那時候小小的、滿滿吊飾的耶誕樹，從十二月初一直放到元宵結束，好像都會擺在奶奶家三合院的右側長廊上。

在我幼時那幾年，從沒下過雪的屏東平原客家庄，在某些時候很後現代地拼貼出一群長輩想給晚輩的歐風佳節氣氛。

一兩年後，弟弟跟媽媽也挑了一個會唱歌的耶誕樹回我們自己家。自此，我們便順利讓耶誕節這個節日滯留在此處。和叔叔那棵耶誕樹不同的是，這棵唱歌耶誕樹只戴著一頂紅帽子，沒有那些會纏成一部災難片的燈泡或綴飾。我們只要湊近樹前拍拍手，樹就會睜開眼睛打開嘴巴，哇啦哇啦地亂叫一通。我和弟兩個笑點低的人，時常有默契但沒骨氣地在樹前笑到肚子痛。明明就沒什麼好笑的，但不知道為什麼小孩時的我們，總是特別能笑，也特別愛笑？我想是因為知道自己被爸媽寵愛著、保護著，所以總能這麼肆無忌憚地去快樂、感覺一些瑣事吧？

雖然沒和弟弟討論過，但我私心覺得那應該是我跟弟共同珍愛的一棵耶誕樹吧？因為是媽媽那時候專門買給我們的，不用和別人分享的愛，只專屬於我們小小的一家人（而且它會唱歌欸！在那個別人家只是一株呆樹的年代，我們這棵唱歌樹這可是非常新潮的）。

長大後，和很多不同的人，有時和戀人、有時和閨蜜、有時是一群球隊朋友，去看過臺北城裡各式塊頭壯碩、資本主義感十足的耶誕樹。那時候無論氣氛再多歡樂，想來也只是凝聚成記憶中一剎那的驚歎。我們只能拿出手機檢閱那些拍照的當下畫面，但無法想起更多耶誕樹下的禮物或是一起走過的故事了。

和室友一同自研究所畢業後，兩人經常疲累不堪，我接地氣的開始在職場到處碰撞，他繼續在冷塔中攻讀博士。雖然住在同一層樓，但兩人忙起來時大概一個星期都不會見上面。隨著歲末入關，兩人終有機會以沒電的狀態癱坐在沙發上偶爾閒扯幾句。

十二月初時，我們各自在不同的時間點上，發現101換上了紅綠白配色的傻氣耶誕燈光，每晚閃爍，意圖使人衝動消費一些物質，好讓身心都自以為能快活些，我和室友遂腦波疲弱地，開始討論著為這個住所增添耶誕氣息的可能。

最終還是覺得，打開落地窗，我們就已擁有整座城市的光芒，還能看到傻歪的101被裝點成一顆耶誕樹，何必再買一株回來惹塵埃呢。這個結論一出，我們不禁感嘆：「啊，長大果然就是不一樣了。」

即使耶誕節要來了呢。