〈徵文啟事〉消除心中惡魔

2016-09-21

很多人都說女人愛比較、愛忌妒，即便是好友，也常常會在心裡互相較勁。

結了婚的可能就比誰的老公體貼、生了子的就比誰的孩子優秀，現在臉書又這麼夯，動不動就看到有人Po去了哪裡吃大餐、旅遊……每次看到別人「風光」、愜意地生活，難免心中的小惡魔就會跑出來，忌妒、吃味還是等著看好戲的負面想法開始占據腦海，明明知道這樣不好，但可有法子能治治這心中的小惡魔呢？

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