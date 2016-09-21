〈生活大補帖〉斷捨離 房子變大了

2016-09-21

文／賴宜家

年歲漸長，愈覺得有很多東西都可以捨棄，不必也不可能將所有喜愛的事物都留在身邊，再怎麼不捨，終究會有不得不放手的一天。

有了這番體悟，我把一些收藏在櫃子裡，棄之可惜，留著用不上的杯、碗、壺、盤、鍋子等，拿出來送給需要的人，鄰居個個眉開眼笑，把我的好意一一帶回家。受者喜歡，送者歡喜，看著清清爽爽，不再擁擠的廚房，一股輕鬆自在的感覺襲上心頭。同時也想起一位朋友，新居落成時，和兩三年後再次拜訪，原本寬敞舒適的印象，卻變成侷促的感覺！原來喜歡買東西的她，把房子變小了。

衣滿為患的我，幾次想為那些「氾濫成災」的衣服做一番淘汰，但每次左看右瞧就是捨不得──那都是精挑細選，相伴多年，雖然已經很久沒穿，可是我的身材維持不變，哪天也許還派得上用場！

就這樣，留來留去，愈留愈多，而經常穿在身上的還是那幾件，望著那些終年不見天日的衣服，幾番掙扎之後，豁然開朗──現在不丟，以後還是得丟，如果現在拿出來，它們還有重見天日的機會，但是等到以後呢？子女為了表示孝心，祭拜過後，會連同紙錢一起燒給我。

人的觀念一旦打開，生活立刻感到輕鬆自在，生命也跟著進入自然純真，無慾無求的境界，我不再亂買東西，不再被不必要的物質牽絆。好友看我這種現象，笑著說是升華呢？還是老了？我說：是升華也好，是老了也罷，重要的是我的房子變大了，而這種寬敞舒適、自在歡喜的感覺，我喜歡。