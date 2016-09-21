〈生活停看聽〉姊姊失智 弟弟一肩扛

2016-09-21

文／思微兒

社區的王老師最近將他大姊從高雄接來同住。

王大姊今年66歲，這一年來因為記憶力快速減退，甚至到了認不得自己家人的地步，經醫師診斷是罹患了阿茲海默症，也就是我們常說的失智症。終身未婚的她原本在弟妹的安排下送進安養中心，但是因為她一直吵著要回家，造成其他住民的困擾和不滿，於是安養中心就央請家屬帶回去自行照顧。

王老師說自己跟太太兩人雖然也老大不小了，但是身體還算硬朗，負擔起看護的任務應該尚能勝任，經濟能力上也可以允許家中多加一副碗筷，種種層面的考量之後，王老師就將一直單身獨居的大姊接來同住。

我們都對於王老師義不容辭負擔起照顧姊姊的情深義重深感敬佩，我還開玩笑說：「如果哪天我失智了，我弟弟一定躲得老遠的，就怕我找上他！」沒想到此話歪打正著，引出了王太太心中的小小抱怨：「對啊！我小姑的先生幾年前走了之後，她一個人獨居，孩子沒有跟她同住，她的經濟能力又很好，當初開家族會議時，大家都覺得最理想的狀況就是由小妹把大姊接回家去。但是當下允諾的小姑事後卻反悔了，完全拒接電話還搞失聯……」

雖然兄弟姊妹並沒有誰必須去照顧誰的義務，但是有人會顧念手足之情，有人卻避之唯恐不及，這或許就是人生的現實和無奈吧！值得慶幸的是王大姊還有個重情重義的好弟弟，願意伸出援手、扛起照料失智患者這個並不簡單的任務。

看著這3個白髮皤皤、六十來歲老人家的背影，我也不禁未雨綢繆地思考起，現在他們還能彼此照應，但是再過幾年是否還可以這麼繼續下去呢？在這個人口老化又欠缺下一代照顧的社會，長照政策實在是刻不容緩的啊！