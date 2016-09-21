母女從小同眠 離婚後更成習慣

2016-09-21

心理諮商專家／林蕙瑛

Q：丈夫應酬多又愛喝酒，經常晚歸，我和女兒在家相伴，她在我床上睡到天亮，而當丈夫回家吃晚飯的夜晚，我陪女兒在她房間睡到半夜，我才回我們的大床睡。去年我們離婚了，明知這一天會到來，我還是傷心難過，他搬出去了，雖然我們平時很少有性生活，我還是輾轉難眠，15歲的女兒貼心地與我同眠，已成習慣。

前幾天與閨中好友吃晚飯，她聽到我天天與女兒同眠，大驚失色，說千萬不可，青春期的孩子不應與父母同眠，請問是這樣嗎？原因是什麼？

A：好友說得沒錯，父母與正值青春期的孩子同眠並不恰當。此階段的孩子正經歷探詢自己的角色與人生動向的重要發展過程，他們需要也應該要有自己的空間及私密性。

雖說自小母女就很親，共享夜晚的寂寞與等待，如今她為了安慰母親而陪伴同眠，很貼心孝順，但在某個層次上是因應母親的需求，而犧牲了自己的空間與私密性。

如果不是因為健康或安全因素，妳讓女兒自小到大跟妳一起睡，其實是妳婚姻中匱乏，以她的陪伴來補償及安慰自己，並非她的需求，如此自私的做法有可能會導致一些問題，女兒可能因專注於母親的情緒而壓抑自己的情緒、身體及性方面的發展，在媽媽面前永遠是個小女兒，總是習慣身邊有媽媽陪著睡，養成共同依賴性，缺乏獨立性。

妳的婚姻很早就有問題，妳以女兒填補空虛，也藉女兒期盼丈夫回歸家庭，並未針對婚姻中的問題去努力，也未看清兩人的問題到底在哪裡，相當被動，妳如此依賴女兒，失去自己的獨立性，無法開創新生活，也會慢慢地給女兒造成壓力，她畢竟有自己的人生要走。

如果妳愛她，就要看得遠些，多為她的人生著想，而妳當然也要愛自己，去找諮商心理師，整理自己的感情，重新規劃自己的人生，也學著建立健康的母女關係。

（家庭、親子間若有任何難解的習題，歡迎讀者將問題email至family@libertytimes.com.tw，主旨上請註明「家庭診療室」，專家林蕙瑛將在版上為各位解答。）