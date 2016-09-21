【愛讀書】《有的記得，有的忘了》

2016-09-21

周志文著，印刻出版

周志文（1942-）以散文寫真，任腦中的懷舊鏡頭於半世紀前緩慢推移，細瑣的過往逐漸顯影，從私己經驗出發，輔以閒淡的敘述口吻，留存舊時光印象。〈巴比倫塔〉寫養鳥之風的盛行與衰頹，為觀賞也為販賣、〈情書〉寫為同學少年們代筆捉刀寫情書、〈體罰〉寫體罰對身體造成的痛雖過去，卻在心靈烙下陰影、〈養女〉寫重男輕女的觀念興盛，有些父母更將幼女推入火坑、〈軍旅憶往〉反芻軍中經驗……作者描繪人物與時代記憶，或有偶拾雜感，借事物與事件疏略記下擁有與失去，意在言外描繪無可回力的遺憾、不可逆的傷害、未曾得解的悵然，歲月如流，潺潺經過，作者從記憶之中伸手一撈，探得點點星樣感觸，曩昔的人情與心情被描繪得攸遠細緻，「凝成了琥珀裡的時間」。（芯有所薯）‧