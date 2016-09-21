2016台灣美術雙年展《一座島嶼的可能性》

2016-09-21

〔記者楊明怡／台北報導〕「2016台灣美術雙年展」日前開展，昨日主辦單位國立台灣美術館舉辦記者會，由館長蕭宗煌主持，邀策展人吳達坤、林曉瑜及徐永旭、黃奕捷等15位參展藝術家出席。蕭宗煌指出，在國美館承辦的多個雙年展中，台雙展是唯一聚焦台灣在地性，深入探討台灣當代藝術發展脈絡的雙年展，今年期待藉由「一座島嶼的可能性」命題，喚起各界在全球在地化的演化浪潮中，關注台灣地理及文化上的本質與特殊性。

吳達坤表示，這次策展借用法語小說《一座島嶼的可能性》來命題，以小說文本交織疊合展場，呈現出非典型的藝術雙年展。小說以活在現世的主角丹尼爾1號及其後代複製人丹尼爾24號與丹尼爾25號交錯敘事，與台灣島民400多年來因多重殖民的歷史結構不斷被迫切換身分，造成「我是誰？」的認同焦慮，弔詭地不謀而合。

林曉瑜強調，2016台雙展期望透過展覽呈現藝術家在自身歷史與外在現實的拉扯與思辯，詮釋自己的島嶼與關照當代社會的脈動，建議觀眾將台雙展視為理解台灣當代藝術發展所需的地圖。

本屆台雙展共邀請30位／組台灣藝術家參展，展出137組／件作品，參展藝術家含括不同世代，創作主題亦十分多元。徐永旭的大型陶作裝置彷彿馴服陶土，投入高度的身體勞動不斷重複、試驗，堅持「以身體作為創作器具」的概念。黃奕捷與王又平、李佳泓、廖烜榛在參加太陽花運動後，有感於父執輩對社會運動的疑慮，便將白色恐怖文學作家施明正的經歷改編為劇本，邀請自己的父親演出80年代的異議分子，拍攝出單頻道錄像作品〈錢江衍派〉。

2016台灣美術雙年展即日起展至明年2月5日，地點在國立台灣美術館，展覽期間將舉辦講座、專家導覽等活動，詳見https://www.ntmofa.gov.tw/