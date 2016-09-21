《yes123 Q&A時間》用新offer條件和原公司談加薪妥當嗎？

2016-09-21

Q：最近收到別家公司的offer，薪水比現職多，但原公司預計兩個月後發放一筆豐厚的留任獎金，也有留在原職的誘因，我有點苦惱，假如用新offer條件和原公司談加薪可行嗎？（桃園，盧小姐）

Answer：

恭喜你拿到薪資更好的offer！從提問來看，你留任的意願似乎更高，因此談加薪前，要先設想幾種狀況：若公司願加薪，但無法加到新offer的數字，能接受嗎？若公司不願加薪，下一步該怎麼做？或公司直言無法給這樣的薪資，祝福你往更好的地方發展，又該如何因應？

談薪水是個鬥智的過程，用挖角價跟原公司談加薪，威脅的成分很濃，為了緩和這樣的緊張，別忘了提出你曾有的貢獻，以及對公司的感情。此外，跟上司懇談時，醜話不要說，不留下壞印象，這樣不論結果是否如願，都不會影響未來發展。

大家都想薪資變高，但工作內容、產業前景、發展機會等，也都是評估重點。畢竟工作不可能十全十美，假如你還年輕，除薪資外，此經歷能否為履歷加分、是否有發揮舞台、能否學到新技能等，也該列入考慮重點。若你年紀較長，公司的穩定度、對於工作內容及產業的熟悉度等，就相對重要。

更多上班族話題 請見yes123求職網：上班這檔事