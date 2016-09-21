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《上班族夜未眠》過二十五歲，別只追求夢想

2016-09-21

文／居隱

不少年輕學生從學校畢業後，為專心追求夢想，像是準備證照、公務員、研究所考試，或努力創業，或培訓成為職業體育、文創這類自由工作者，或盡情旅遊體驗世界的美好，沒意願找工作。

但筆者建議，過二十五歲，該停止追求這些夢想，快去找工作當上班族！原因很簡單：

一、稅務制度鼓勵上班：

雖台灣官方對稿費、版稅、演講費，每年給新台幣十八萬元扣除額，但同時給十二萬元薪資扣除額，擺明是鼓勵上班，下班再追求夢想，為何不去上班？

二、社會保險跟不上時代：

台灣上班族的勞保、全民健保費，是由官方、老闆、上班族依比例分攤；但自由工作者想加保，得另付入會費透過職業工會加保，多付原本由老闆付的那份保費，這樣有划算嗎？尤其勞保加保年資不滿十五年，只能領一次退休金！

如改加保國民年金，不過保費以基本工資計算，給付項目及數量比勞保還少，重要的是過二十五歲，即使沒收入也得定期交保費，早就有「失業稅」這種難聽的外號。

同時全民健保有「補充保費」制度，如執行業務所得包括稿費、版稅、演講費，受合作的業者內部行政作業影響，一次得到的收入超過標準，需扣一些錢當作補充保費！

三、社會救助制度已修改：

或許有人想學英國小說家J.K.羅琳，申請低收入戶資格接受社會救助補助，專心寫作《哈利波特》小說，或多多投稿增加經驗，不僅能同時追求夢想也不怕餓死。

但這些人可能不知道，英國、美國、台灣官方為防「福利依賴者」浪費社福資源，修改社會救助法規，規定低收入戶得接受就業服務、職業訓練，不然就沒補助！

尤其台灣的《社會救助法》規定，如為一般成年人，不管有沒有實際收入，都會當作每個月有基本工資收入，意思是：奇怪了，你身心健全，為何不找工作？

四、需考量職涯風險：

面試時如沒給合理理由，說明為何追求夢想不去工作，很多企業會懷疑工作態度，不會想雇用！

所以過二十五歲，先別追求夢想，去找工作吧。

更多上班族話題 請見yes123求職網：上班這檔事
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  • 圖／達志影像

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