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紐約爆炸嫌犯與警駁火 警匪3傷
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〈徵文啟事〉消除心中惡魔

2016-09-20

很多人都說女人愛比較、愛忌妒，即便是好友，也常常會在心裡互相較勁。

結了婚的可能就比誰的老公體貼、生了子的就比誰的孩子優秀，現在臉書又這麼夯，動不動就看到有人Po去了哪裡吃大餐、旅遊……每次看到別人「風光」、愜意地生活，難免心中的小惡魔就會跑出來，忌妒、吃味還是等著看好戲的負面想法開始占據腦海，明明知道這樣不好，但可有法子能治治這心中的小惡魔呢？

歡迎來稿分享你的做法，文長500字以內，9月22日截稿，請附基本資料（至少要註明聯絡電話與居住縣市）。徵文來稿一律請用email，並請在信件主旨上註明徵文題目，寄至family@libertytimes.com.tw。稿件一經錄用，編輯有權刪修。

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標題：〈徵文啟事〉消除心中惡魔


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