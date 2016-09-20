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〈愛情應援團〉愛情中的 需要與想要

2016-09-20

文／色列斯

人與人之間的互動中，常常會無意間反映出自己的內在需求。最常見的就是用希望對方對待自己的方式來對待對方。這是一個雙面刃，取決於給予者的「付出」是否是接受者所需？這牽涉到給予者的出發點是否是從「對方」的立場來思索「需要」？還是只是投射自己的「想要」在對方的期待上？

要將背後的動機區別出來其實很困難，因為人往往會美化自己的出發點，認為自己是「為對方好」，卻很容易忽視了對方真正的「需要」。

我的男友在白色情人節的回禮，送了我一個鉛筆盒，他告訴我，因為看到我都是用透明夾鏈袋裝鉛筆文具，覺得我可能欠缺一個好用的鉛筆盒，所以送了這個禮物給我。而他不知道的是，其實我有鉛筆盒，但因為要減輕背包的重量，所以才使用夾鏈袋，不過男友的這份心意對我來說卻是甜蜜且無價，因為他是從我的需求來考量，所以我至今一直很珍惜地使用它。

而劈腿的前男友曾送過我一支不錯的鋼筆，但他的目的是希望我「把字練好看」，忽視我其實不在乎自己的筆跡美醜，因此即使再怎麼喜歡那隻鋼筆、感謝他的破費，但其實內心知道他是「為了他自己」，想塑造我符合他期待的形象。

這是很難的課題，在辨別「我是為了你好」的背後動機是利己還是利他？畢竟，人與人相處，或多或少都很難避免將自己的期待投射在對方身上。但是放在愛情裡面，辨識出「真心對你好」的人 ，才能找到那個能真正體察到你的「需要」的人呀！

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