〈幸福補習班〉小鮮肉之戀

2016-09-20

文／亞美將

最近，身旁不少女生朋友都說認識了一些異性，而且年紀都比她們小，也就是我們嘴中常說的「小鮮肉男」。沒錯，她們每個人聊起自己的小鮮肉男友，眼睛散發出來的光芒就像一道道幸福光束，都快把周圍的人閃瞎了，如果當下不喝止她們住嘴，而放任繼續聊天的話，恐怕她們會開心地笑到嘴角都要裂到耳下了。

甜言蜜語身段軟 性趣滿滿好體力

女孩子談戀愛最怕的就是沒有安全感，聽完這幾個姐妹們說自己和小鮮肉相處的事後，我發現這些小鮮肉們都有個共同點，他們各個都很會放下身段，嘴巴都很甜，很會甜言蜜語，能夠讓那些沒有安全感的姐姐們瞬間都覺得自己找對了男人。

「妳看看妳們所說的，把自己的小鮮肉男友說得都沒有缺點耶！」我說。

「唉，若真要說缺點的話，應該是小鮮肉男友們的性慾都太強了啦！」其中一個女生說。

「我也覺得，若真要說缺點的話，就是在床上花費的時間變多了……」另一個也這樣說。

全都是因為小鮮肉們的體力一個比一個好，跟女友們索取性愛頻繁不已，這讓我那些女生朋友大喊有點吃不消，雖然這話聽來感覺根本就是炫耀文，但她們現場一臉說得像是件苦惱的事，我想就暫且將它視為是煩惱好了。

不想被說是姐弟 為愛裝嫩裝青春

愛情的魔力真的很厲害，它會讓人在不知覺的情況下想要變得更完美，像我這些朋友們，跟小鮮肉男友交往後，莫名其妙激起減肥動力，對美妝保養品也開始積極認識，會去了解許多她們本來壓根不會去主動理解的領域，甚至連講話的方式也變得幽默風趣。

例如其中一位朋友，已經很久沒有談戀愛了，根本不愛打扮自己，出門總是邋遢隨便，若要叫她化妝打扮，應該唯有參加朋友婚禮的時候吧！然而認識了小鮮肉後，兩人在曖昧期間她就開始慢慢地注重打扮這件事，本來都在網路上買衣服的她，也開始願意走出家門，到外面的實體服裝店試穿美麗的衣服，務求合身，現在最常逛的是化妝品專櫃，積極保養皮膚，打扮年輕時尚，說這樣和小鮮肉出門時，才不會被認出是「姐姐」。

另一個朋友則是因為運動而認識了小鮮肉男友，兩人一開始在健身房遇到會打招呼，到最後會相約一起做運動，最後她居然就瘦了快八公斤，原因不單只是喜歡運動，最主要的原因當然是因為談戀愛就想要變瘦，因為她認為瘦了之後穿衣服才會好看，保持好自己的身材才不會讓小鮮肉男友被其他女生給半路拐走。

還有一個為了要跟小鮮肉過得長長久久，居然開始積極「養身」了，她說如果不好好養身體的話，將來要是結婚遇到高齡生育的問題就怕難處理了，所以要把身體先養好，讓自己處在一個隨時都能健康受孕的狀態，就怕有了年紀，要懷孕不容易。

愛的目標激發動力 有自信的女人最美麗

無論男人或女人，談戀愛後，除了一起幸福肥之外，也要將各方面繼續經營得更好，不是只有單一方自己變好，而是要兩個人一起變好。看見朋友們如此為了小鮮肉男友保持身材、保養皮膚、認真打扮，活出女人自信光采的那一面，著實讓人覺得很有正面動力。看得到她們變得愛自己也懂得照顧自己，不再是從前那個還沒找到愛情時喪氣又沒自信的女人了！

人本來就要有一些目標與動力，當妳心中有了目標，接下來就要靠自己找到動力，然後妳才會覺得生活變得很充實，而且也會改變自己看事情的角度。當妳發現自己開始擁有自信後，異性眼中的妳，散發出來的模樣光采也會大大不一樣唷！

看到姐姐如此努力 小鮮肉們要懂珍惜

聽過不少關於姐弟戀難有完美結局的故事，因為還是有大部分的人覺得姐弟戀不能長久，但是在愛情世界裡，沒有任何區分，當妳愛他，那就是一份愛，要讓這份愛維持多久，全都看個人如何經營。給正在談姐弟戀的你們，愛情本來就有很多不同樣貌，受到輿論壓力的愛情難免會變得扭曲且難行，但是只要相信彼此，並且自信地用時間跟行動力來證明給大家看，不要光會說，也要起身去做，才能讓你們的愛更加有意義。

小鮮肉們，聽完了這些姐姐為你們而努力辛苦付出的所有種種事，不覺得女人就是一個為了愛而生存、不斷進化的生物嗎？從現在起，請好好呵護身邊的她唄！