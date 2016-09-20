〈愛讀書〉《旋轉門》

2016-09-20

《旋轉門》 蘇偉貞著，印刻出版

對時間流逝的追悼，對亡者的追憶，帶著亡者過現實的生活，蘇偉貞（1954-）繼《時光隊伍》後，再祭對亡者的思念，以書為記，彷彿對亡者敘述別後，追憶過往。書分兩路，一路記述南下回到老家後，對家族於眷村立家後的眷村生活與人情點滴，一路記述亡者大疤過世後，敘述者的生活路徑責任歸屬。將亡者與現實生活綑綁，鉅細訴說生活中的大小事情、接觸範圍，彷彿亡者猶在身邊。全書以擬真方式寫生活點滴，時間分段亦打破軸線，隨意進出時間點，為當下的心情尋找前蹤後跡；對生命的思考，對老病死亡的觀察都細膩獨到，作家敏銳於生活細節描述，並穿越知識，想藉理性思維跳脫對當下心情的耽溺，以一個適當的距離觀訴所有發生的一切。然而，最終，生與死的連結十分密切，無法斷離，深切的思念終究無法以生死的時間分段隔離，時間的疊合魔幻旋轉貼密了生命的存在與情感的長存。（魯雅）