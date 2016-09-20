| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
紐約爆炸嫌犯與警駁火 警匪3傷
 首頁 > 副刊

〈愛讀書〉《旋轉門》

2016-09-20

《旋轉門》 蘇偉貞著，印刻出版

對時間流逝的追悼，對亡者的追憶，帶著亡者過現實的生活，蘇偉貞（1954-）繼《時光隊伍》後，再祭對亡者的思念，以書為記，彷彿對亡者敘述別後，追憶過往。書分兩路，一路記述南下回到老家後，對家族於眷村立家後的眷村生活與人情點滴，一路記述亡者大疤過世後，敘述者的生活路徑責任歸屬。將亡者與現實生活綑綁，鉅細訴說生活中的大小事情、接觸範圍，彷彿亡者猶在身邊。全書以擬真方式寫生活點滴，時間分段亦打破軸線，隨意進出時間點，為當下的心情尋找前蹤後跡；對生命的思考，對老病死亡的觀察都細膩獨到，作家敏銳於生活細節描述，並穿越知識，想藉理性思維跳脫對當下心情的耽溺，以一個適當的距離觀訴所有發生的一切。然而，最終，生與死的連結十分密切，無法斷離，深切的思念終究無法以生死的時間分段隔離，時間的疊合魔幻旋轉貼密了生命的存在與情感的長存。（魯雅）

廣告
  • 《旋轉門》

    《旋轉門》

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧客家油雞
什錦海鮮燴飯
認識台灣虱目魚
水果攝取小知識
轉寄

標題：〈愛讀書〉《旋轉門》


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月20日‧星期二‧丙申年八月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.