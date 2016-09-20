〈專家開講〉職場宛如奇譚俱樂部

2016-09-20

文／劉黎兒

你是上班族嗎？你的職場跟你想像的一樣嗎？你討厭上司嗎？還是上司討厭你嗎？你實在不知道你的部下在想些什麼吧？為什麼這麼拼命工作，但薪水就只有這點點？你的公司今後撐得下去嗎？

荒謬事端「理不盡」 簡直天方夜譚世界

對職場有許多擔心之外，也有許多抱怨與不解，為何上司可以隨便搶部下的功？為什麼不會做事而只拍馬屁的人反而升官？為什麼有人老說沒經大腦的謊言卻不會被拆穿？許多人雖然是主管卻怕極了部下的抵制與反駁，或上司頑固而無法溝通，職場憂鬱症不論哪個時代都在蔓延著，職場裡充滿了所謂「理不盡」的不講理、荒謬，宛如天方夜譚世界。

我蒐集的日本扭蛋小玩偶「杯緣子小姐」是一家叫「奇譚俱樂部」的小公司出的，他們會推出在日本任何職場都能看到的可愛OL杯緣子，或許不是意外，因為職場對任何身處其中的人而言都是奇譚俱樂部。

奇譚的「譚」是物語，就是世間隨處都可能有的不思議的物語；按理現代職場是最積極追求合理化的地方，但現實往往並非如此，或許這是人的一種定律吧！愈是應該「這樣」時，人愈會「那樣」去做吧！

或許因為職場是現代人最重要的表現舞台，花在職場的心力、時間還遠超過家庭等私生活，因此格外認真，才會人性畢露，潛在人格都出現了，或許因為職場是人間的縮影吧！就算企業有選拔方針，但終究發現什麼樣的怪人都在其中，因此要享受這樣的不同，存異而未必要求同。

做什麼都未必對的時代 安定感很重要

日本的勞動人口中八成是受薪階級的上班族、都是salaryman，職場生涯，跟人生幾乎要畫等號；上班族雖然是社會最重要的梁柱，因為有上班族，社會才有最基本的安定感，但在日本卻往往背了負面的形象，好像當上班族是在「（創業、獨立的）夢想」跟「安定」之間做了不得已的選擇的結果，不得已才老窩在一個地方；總覺得進入職場後，收入跟裁量權都有限，好像有無法充分發揮的極限，自怨自艾，好像自己是悲哀的象徵，晚上只有喝酒才能消愁。

但在這個做什麼都未必對的時代，安定很重要，上班族的幸福終於被提醒了；而且職場是自己跟同事或客戶等共甘苦的地方，如果沒有同事，或許有的人一整天都沒跟人說過一句話；因為有職場而有固定的收入與社會信用，有時身體不舒服也能請假等，也定期有些休假或同歡活動等；許多離開職場而獨立的人，雖然覺得遠離了傷神的是非與荒謬，卻也失去許多組織才可能獲得的資源與安逸；在職場裡揩點油偷閒一下，都覺得是賺到的，但離開職場獨立的人，偷到的閒往往是損失，不屬於組織的人也有許多不同的苦惱。

在職場裡的工作，或許很意外地適合自己的天職，能藉職場培養實力、人脈關係。職場是鍛鍊人生的場所，上司有命就小跑步去聽命，讓人覺得積極，上司也有安心感，不必懷疑，讓上司搶點功也不錯；占了便宜的人多少心虛，下次會還你的吧；隨時邀約部下喝杯咖啡、吃午餐的人，不必擔心部下搞怪等，職場隨時代不同也會有不同的生存哲學。究竟自己的職場「奇譚」是否會變成「綺譚」，那就看個人的造化了！

劉黎兒小檔案：

旅日作家、文化觀察家，2004年後專事寫作，在多家報紙雜誌撰寫專欄，書寫內容包括兩性關係、職場文化及日本政經社會議題、文學評論等。最新作品《日本職場奇譚集》。

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