〈愛讀書〉《黑心居酒屋》

2016-09-19

《黑心居酒屋》 秋川滝美著，緋華璃譯，麥田出版

日本小說家秋川滝美（Akikawa Takimi）以戲謔的書名開場，講述一對東京下町姊妹花，繼承父親遺志經營居酒屋，見過的來客林散，有遇到情緒化新世代後輩的工頭、懷念母親家常菜的女子、因父母過早結婚經濟堪慮下，被迫提早負擔責任的國中生、拾獲遭遺棄的幼貓，而觸動所有人物內在柔軟部分……對於層層心之皺折，主角透過食物給出撫慰，同時以寬懷體諒的心意包覆，順理日常煩惱。作者不僅細寫料理做法，亦將食事與故事綰合，透過平凡美食具體而微寫盡人情，遂明白令人望而卻步的店名，其實是一則教人勿忘初衷的良善提醒；掀揭作者關於食物各式搭配與烹調技巧的敘述，欲言又止之處，實是召喚人性的細膩溫暖，以及人與人在對待上的同理和體察。（茗榭薈顧）