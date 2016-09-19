鍾旻瑞／【閱讀小說】觀看流星的正確方式〈下〉

2016-09-19

◎鍾旻瑞

辨別夢境的轉捩點就在此時此刻，在那多年以來不斷造訪我的限制級夢境中，我和戀人在少年走後，用盡力氣在海邊的石頭上、在浪聲中、在星空下，留下愛的痕跡。即便當時根本沒有任何這樣的色彩，那個夜晚不知何故，成為了我非常核心的性欲來源，每次做夢總有不同版本的美妙細節，礙於有些情節過於害羞，我無法與任何人分享。

那現實中發生什麼事了呢？在現實中，我轉身想去親吻戀人，卻在摟住他後頸時，發現他的體溫異常地高，原來他被風吹得著涼，在不知不覺間發起了高燒。我們立刻離開海邊，飆回市區，騎車時，他一面顫抖，一面在我身後陷入昏睡，安全帽不斷撞上前座的我，發出叩叩聲。在那樣的深夜，當地的藥房當然都已打烊，我逼不得已，硬著頭皮去敲民宿主人的房門，他帶著起床氣，睡眼惺忪地找出了治療感冒的成藥給我們，我讓戀人吃下後，便回到房間休息。

清晨醒來，身邊不見戀人，我從床上起來尋找，最終看見他在廁所裡虛弱地趴在馬桶上嘔吐。他沒有打開廁所的燈，在微弱的晨光中，他抬頭皺著眉看我，我看見他的額頭都是汗，從他的瞳孔裡，不知為何，我看見某種類似厭惡的情緒。那一刻，我突然有種戀情結束的預感。

果不其然在我們回到台北以後，便漸漸開始疏遠，找不到任何打電話給對方的理由，而後我發現他早已與其他人約會，也就識相地不再跟他聯絡，這段關係如同最初所預期的一般無疾而終。我當時如此喜歡他，但分手所造成的痛苦並沒有持續很久，事後回想，我總懷疑戀人是否早已計畫要離開我，因此總蓄意地去破壞那些浪漫的時機，缺乏值得留戀的場景，兩人便能夠分開得容易一點，當然這只是我的陰謀論，我再也沒有機會和他求證，也沒有其必要了。

距離這件事這麼久以後，我站在洗手台前，如此完整地在腦海中將那次旅程重新經歷。或許是因為手握著自己的內褲，在我的腦海中，夢遺和流星的形象竟漸漸融合在一起，兩者共享一個如此悲哀的意義：它們都是實現不了的願望，它們都是夢遺落下的痕跡。●