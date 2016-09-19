2016-09-19

◎颯雅．林恩

譯◎徐明德

你將鏽朽的水澆灌在我枯萎的心

啊，我的小方糖，你的純真一如在五金行

一把嶄新的槌子

將我發燒的絲絲血脈放在鐵砧上敲打

浸入沸水中發出灼熱的嗤嗤聲響

上顎被燙出的水泡也算得上愛是嗎？

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從被隔離的難民群中瞥見

你在對岸遛狗悠閒

我的雙眼映照出一首歌，是一隻小螃蟹

緊緊攀附在浪蝕雨打的岩石洞口，死不鬆手

焚燒我屍體的火焰組成我生命的樂章

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純淨是上天給你的恩賜

不論你流向何處，卻再也無法不受沾染

淹沒我吧，隨你高興

我就在這兒，被含在愛裡

潰爛著任病菌滋長

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我爬回了戰場的底層

有一把嶄新的槌子在上頭

反覆敲打出愛的難民之歌

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▓颯雅．林恩（Zeyar Lynn）為緬甸詩人，迄今已出版包括詩集、譯詩及詩論共廿三本，曾入選2012年英國Arc Publications出版的緬甸當代十五詩人選集《Bones Will Crow》。他曾將多位詩人的作品翻譯成緬甸語，包括艾許柏瑞、奧哈拉、普拉絲、辛波絲卡、北島、韓東等等。此外，颯雅．林恩也是緬甸現代詩季刊《Poetry World》的編輯之一，但主要經濟來源倚靠在私立學校教授英文的收入。詩人在臺北詩歌節期間將應邀參與兩項活動：10月22日下午2時半在金石堂城中書店三樓與菲律賓詩人康琪汀娜克魯茲及香港詩人飲江對談《如何介入憂鬱的邊界》，由阿潑主持。10月23日晚上7時將於中山堂閉幕演出《現代派在野外》中誦詩。