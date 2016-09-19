〈上班族搖滾樂〉走出舒適圈為人生加戲
2016-09-19
文／寶亮
好友小秋年輕時期是一位知名暢銷小說作家，才貌兼具的她，家境優渥，生活不虞匱乏，經常遊山玩水，人生閱歷豐富，在LINE裡面看到她傳來的照片，看著她燦爛的笑容，便可以感受到她對生命的熱情。
但是這一次她傳給我的不是照片，而是一個短片，打開視頻，以為會有美麗的畫面或音樂，沒想到是一個敘述破碎家庭的故事，孩子與父親的互動似乎有些冷淡，後來鏡頭帶出母親，竟然是我這一位作家朋友，雖然讓我有些訝異，但也開心她為自己的人生再創不同的境界。
劇情中，孩子叫朋友媽媽時，朋友那帶著欣喜又悲傷的眼淚瞬間滑落，內斂的演技令人激賞，因受家暴而與孩子抱頭痛哭的那一幕，也讓我深深感同身受，受家暴的婦女與孩子是社會的弱勢，他們獨自面對心裡的恐懼，需要社會的關懷，更需要周遭朋友的支持與協助，走出生命幽谷。
作家朋友原本是以天馬行空的想像力來建構小說世界，在中年之際踏進演員之路，走出舒適圈，透過演戲來體驗社會上所扮演的各種角色，嘗盡人生百態，所謂人生如戲、戲如人生，看著螢幕上的她，悲欣交集，為她歡喜，也為她多采的生命讚歎！
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