〈職場萬花筒〉勞資協議很重要
2016-09-19
文／Nacy
在生活裡，難免會遇上一些態度不佳的店員，以往我總把這類問題直覺認為是當事人心情不佳，又或是工作態度不對的關係。
只是，後來，我發現有不少人是因為自認自己身處的環境，勞動條件不佳，覺得無奈，卻又沒法改變，也才以這樣的方式做出一無言的抗議，抱持著領多少錢，做多少事的想法，就是希望自己的付出能多些價值，同時也是為了讓自己的心裡能好過些。
這也同時表示了，勞方與資方彼此間的溝通與協議有多麼重要了，倘若在面試時沒有事先針對工作內容、工時、薪酬做說明，又或是事後失信於員工，讓員工發覺這跟當初說好的不一樣，進而感到失落，也就容易少了些工作的動力，取而代之的是，一味要求員工要嚴格遵守公司規定，要有熱忱，要接受責任制，要為公司犧牲、奉獻，甚至是要員工把工作當做是做公益，那麼也難怪有員工會因為不想被剝削，為了保護自己，為了尋求一平衡，而決定遵行自己所認為的等價交換守則，進而決定別那麼認真工作了。
「天下沒有白吃的午餐」、「吃虧就是占便宜」這兩句話無論是勞方還是資方都是一體適用的，勞資雙方能充分溝通，能有共識，而非只是一言堂，這不僅是老闆與員工的福氣，同時也是消費者與社會的福氣呀。
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