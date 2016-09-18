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〈愛讀書〉《BL進化論》

2016-09-18

《BL進化論》 溝口彰子著，黃大旺譯，麥田出版

罕得聽說論文十八禁，溝口彰子（Mizoguchi Akiko）研究日本Boys’ Love文本的《BL進化論》是一例。全書爬梳BL歷史，自森茉莉寫於1970年代的美少年小說，至少年愛漫畫、《JUNE》雜誌等擴展期，90年代後則更為普及與商業化。身為已出櫃學者，溝口自稱「託BL的福才能順利變成女同志」，她鑽研商業BL作品，發現在90年代，閱聽者多為異性戀女性的這些耽美男男戀愛故事，雖企圖逃離父權，在扮演攻╱受角色的男主角身上建立「終極的配對神話」，實則深陷恐同、厭女、異性戀規範的桎梏，甚至引發男同性戀厭惡BL的「yaoi（男男同人誌，亦泛指BL作品）論戰」。經此洗禮，加以類型漸趨成熟，作品開始脫離公式，試圖克服恐同偏見、傳達女性主義訊息，而彷彿有機體般進化。除此，溝口並且進一步探究腐女子情結，如何在身為「性少數」一事，與男同志類同，甚至能以「她的陰莖」進行「虛擬男同志性愛」。因為，「男性角色對於BL愛好者而言，不是『他者』，而是相當自然的『自我』。」

（yakushimaruetsuko）

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標題：〈愛讀書〉《BL進化論》


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