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啟示錄 倉鼠

2016-09-18

白珞

她常常看著籠子中的倉鼠，覺得自己和牠很相似。

慶祝錄取理想的工作，她的父母買了隻倉鼠送她。是她小時候夢寐以求的，毛色與卡通《哈姆太郎》很接近的倉鼠。

童年時很渴望能夠養一隻倉鼠當寵物，家中的長輩卻堅持「飼老鼠咬布袋」的傳統觀念，遲遲不讓她買入，卻在她長大成人、步出社會之際，送她這麼一份「遲來的禮物」！她後來想，也許是她成長得太快，長輩們想念那個成天跟在大人屁股後面的小女孩，渴望從倉鼠與她身上尋回一絲孩子的氣味。

新養的倉鼠每每都在她餵完飼料後，趴在籠子裡睡著，醒來後精力充沛地狂跑摩天輪。吃飼料、睡覺、跑摩天輪、吃飼料、睡覺、跑摩天輪……有時幾乎整天都在跑摩天輪。她常覺得好笑，這樣跑著能跑哪去？不過是場沒有終點的馬拉松。

有一天，她忽然發現自己與籠子裡的倉鼠好相似，工作，發薪，付帳單，工作，發薪，付帳單……她的人生就像一隻不斷在摩天輪中奔跑的倉鼠，用力狂奔後，吃飯，休息，再狂奔。她這輩子似乎就要這樣跑著一場死亡是終點的馬拉松了？

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標題：啟示錄 倉鼠


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