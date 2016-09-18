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微小說 午夜之海

2016-09-18

陳証元

海浪一陣陣打來，一次次將貝殼帶上了海岸，卻也帶走了一些泥沙，就這樣，一次次循環著，不斷的提取，也不斷的施予。

 一個男人，失意的漫步於沙灘上，抬起頭看著那孤獨的月亮，隻身照亮著大地。一滴滴圓滾的淚水，禁不住從眼角滑過臉頰，一點點敲擊著內心的痛苦。      

整個暗夜，只見海風一次次拂過男人的臉龐，恍若為他擦乾眼淚，讓他看清楚眼前的一切，明白大海雖帶走平凡的泥沙，卻也帶給沙灘更色彩繽紛的貝殼；天際雖讓月亮孤寂的照亮大地，卻不忘在身邊放上一片耀眼的星空，當寂寞時，兩相為伴。

午夜這片如夢似幻的海景，使他醒悟，人生難免有失落，然而命運卻從未遺忘任何人，此刻命運即使取走了什麼，日後也終將歸還，只要繼續前進，未來一定會有好事發生。

頓悟之後，男人望向月光下遼闊的海洋，準備好明天繼續踏上新的旅程，等待幸運的降臨。

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標題：微小說 午夜之海


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2016年9月18日‧星期日‧丙申年八月十八日
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