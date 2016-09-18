2016-09-18

實玖

在各種文藝獎和比賽中屢屢獲得不錯的成績，一有空閒時間常常以筆墨為伴，偶爾將稿子用電腦打成文字檔寄去參加比賽，稍微遇見瓶頸的時候到書店去逛逛，隨意地散散步，通常靈感就會順利地出現，接下來，他又可以繼續寫作。他，是個無往不利的寫手。

在文字與情感交錯而形成的軸線上，他是近乎不需思索的，只要想寫，他所走過之處都有觸人心弦的言語會萌芽，在短時間內以一種令人舒適的速度，織成一片足夠引起讀者共鳴的蓊鬱森林。他對這樣的生活感到滿意，不管是什麼詞彙、什麼契機，他都能妥善運用進而孕育出飽含著感人因子的故事。

但是有一天，他忽然不能寫了。

他甚至開始對於自己的作品感到恐懼，那些清秀娟麗的字跡，變成一隻隻邪惡的聖甲蟲在格子裡蠕動，令他不忍直視。那絕對不是我寫出來的東西，他心想。寫手的痛苦不停增長，漸漸地，他一看到空白的稿紙就會暈眩，拿起筆的時刻不再像過去一樣熠熠生輝，寫出來的字，是黯淡無色的，沒有溫度，就像毫無生機的裝飾假花，空有表象沒有內裡。

他從那時起變得足不出戶，他還是搞不懂為什麼自己開始厭惡起自己的作品，甚至沒有辦法再締造一個又一個快樂的得獎回憶。他忘記了……他當初是怎麼開始寫作。

有一天，當他的母親在倉庫整理東西時，無意間發現他小時候所寫的作文，她驚喜地取來給他看，寫手恍惚地接過，看了之後陷入長長的沉默。

「呵呵，還記得你那個時候每寫好一篇就會拿來跟我們炫耀呢！」

「……是嗎？」

他開始努力回想他剛學習寫作的那片光景。現在手裡這份泛黃的紙張，明明是看了只會覺得丟臉的東西，不知道為什麼，字裡行間卻充滿了生命力，彷彿要溢出來似的，雙手已經快要承受不住那份重量。他將臉埋進兒時的那份執著與認真之中，輕哂著忍不住落下淚來。

慢慢地，寫手相信他可以找回他最初寫作的理由。不需要華麗的藻飾，不需要無謂的鬱悶，一切費盡心機得來的都不再需要，全部，都遺棄吧！就算再也無法擁有響亮的名聲，他都想好好珍惜這份失而復得的心情。