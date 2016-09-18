小小說 寫作的理由
實玖
在各種文藝獎和比賽中屢屢獲得不錯的成績，一有空閒時間常常以筆墨為伴，偶爾將稿子用電腦打成文字檔寄去參加比賽，稍微遇見瓶頸的時候到書店去逛逛，隨意地散散步，通常靈感就會順利地出現，接下來，他又可以繼續寫作。他，是個無往不利的寫手。
在文字與情感交錯而形成的軸線上，他是近乎不需思索的，只要想寫，他所走過之處都有觸人心弦的言語會萌芽，在短時間內以一種令人舒適的速度，織成一片足夠引起讀者共鳴的蓊鬱森林。他對這樣的生活感到滿意，不管是什麼詞彙、什麼契機，他都能妥善運用進而孕育出飽含著感人因子的故事。
但是有一天，他忽然不能寫了。
他甚至開始對於自己的作品感到恐懼，那些清秀娟麗的字跡，變成一隻隻邪惡的聖甲蟲在格子裡蠕動，令他不忍直視。那絕對不是我寫出來的東西，他心想。寫手的痛苦不停增長，漸漸地，他一看到空白的稿紙就會暈眩，拿起筆的時刻不再像過去一樣熠熠生輝，寫出來的字，是黯淡無色的，沒有溫度，就像毫無生機的裝飾假花，空有表象沒有內裡。
他從那時起變得足不出戶，他還是搞不懂為什麼自己開始厭惡起自己的作品，甚至沒有辦法再締造一個又一個快樂的得獎回憶。他忘記了……他當初是怎麼開始寫作。
有一天，當他的母親在倉庫整理東西時，無意間發現他小時候所寫的作文，她驚喜地取來給他看，寫手恍惚地接過，看了之後陷入長長的沉默。
「呵呵，還記得你那個時候每寫好一篇就會拿來跟我們炫耀呢！」
「……是嗎？」
他開始努力回想他剛學習寫作的那片光景。現在手裡這份泛黃的紙張，明明是看了只會覺得丟臉的東西，不知道為什麼，字裡行間卻充滿了生命力，彷彿要溢出來似的，雙手已經快要承受不住那份重量。他將臉埋進兒時的那份執著與認真之中，輕哂著忍不住落下淚來。
慢慢地，寫手相信他可以找回他最初寫作的理由。不需要華麗的藻飾，不需要無謂的鬱悶，一切費盡心機得來的都不再需要，全部，都遺棄吧！就算再也無法擁有響亮的名聲，他都想好好珍惜這份失而復得的心情。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- MLB》王建民遭皇家隊指定轉讓 本季恐提前結束
- 馬勒卡颱風2:30解除陸警 7縣市大雨特報
- 要賣東京黨產 國民黨：沒人出價
- 災損申請減稅 記得清理前拍照
- 重機具清理紅葉 居民盼早日返家
- 李英愛展廚藝 公開豪宅育兒樂
- 遇詐賣場 「HITO本舖」竄升榜首
- 騎士遭捲車底 17人抬車救命
- 中對台新戰略？找中學者：北京高層將採這策略
- 淡水河水高漲 北市大同、新北三重新店警戒
- 國民黨脫售日本東京大樓
- 赴歐瘋狂踢館 羽球流浪新視野
- 香港雨傘革命電影 強加登雄影
- 兆豐案究責轉移焦點？洗錢真相仍未明
- 聽說鼠藥能解癮 街友送醫洗胃
- 東港七角頭再聚王爺廟 就為了「祂」
- 協會改革 開始查帳 矛頭指向羽網等4協會
- 停電釀停水 台水將增設發電機
- 郭靜挑戰野子 超怕破音
- 俄批美空襲敘利亞政府軍 62死100傷
- 全猿52 再喊一次陳金鋒
- 桃市》颱風bye 地景藝術節重新開fun
- 假冒「元祖」使詐 會員驚驚
- 台維斯盃亞洲》楊宗樺、李冠毅 最後希望
- 一週大事（9月11日至17日）
- 搶包挽回女友 和好照樣被法辦
- 新韓流是個帥妹 年獎金已破3600萬
- 社子島工廠惡火 抽取基隆河灌救
- 杜蘭特琵琶別抱 為巨人開球
- 基隆》外木山觀浪、抓寶… 海巡忙驅離
- 社工實習生 發想「身障福利地圖」
- IGSDA在台國際會議 北約專家出席
- 暈車藥成分似感冒藥 使用前宜諮詢
- 魏德不「火」了 仍買廣告謝謝邁阿密
- 少年型鼻咽血管纖維瘤 常流鼻血
- 自由廣場》雙北可當經濟成長火車頭
- Evian錦標賽／雙韓激鬥爭鋒 龔怡萍暫列17
- 建仔練投2次 感覺不錯
- 停電戶全復明 國軍救災花媽致謝
- 雙碩士醫檢師 一夜情偷拍25女
標題：小小說 寫作的理由
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email