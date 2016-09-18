感覺紀事簿 貓餐廳
2016-09-18
克萊兒
遇見好看，給了我一段美好的夜晚時光。
有一陣子，友人注意到巷子口出現了幾隻流浪貓，便提議有空的晚上一同到巷口經營貓餐廳，我欣然同意。
美其名為「貓餐廳」，其實就是我們倆提著折好的紙盒，盛著滿滿的飼料與清水，到流浪貓的聚集地，放下食物，退後三步，接著靜觀一切。貓的警覺性高，有些小貓看到友人與我佇立在不遠處，儘管垂涎三尺，仍是裹足不前。我們只好退得更遠，甚至是假裝離開後，再偷偷地繞回來觀望。
持續了好幾個夜晚，身為貓餐廳主廚的兩人，開始研究起我們的常客，替其取名。常客一，咖啡色的虎斑，叫咖啡；常客二，淡橙色的虎斑，叫橘子；常客三，純白色的白貓，叫小白；常客四，白底斑點的三花，叫小花；最後，則是全身烏漆抹黑的，小黑。以上是固定班底，牠們有時一同光顧，有時輪流出現，幾次的接觸下，可愛的小客人似乎對貓餐廳的主廚不再陌生，我們也樂得近距離與牠們一同津津有味。
幾日後，加入了一位新客，是隻白底、部分區塊帶點灰色斑紋的貓，那天晚上並未想到合適的名。隔日，當牠再度光臨時，我仔細端詳，發覺這位新客人長得甚是好看啊！有別於其他太過纖瘦的貓，牠的體態穠纖合度，長相更是宛如貓界林志玲。
啊，就決定叫牠「好看」吧！我開心地決定，友人亦贊同。此後，好看經常現身，每每看到牠，讓我心情特別愉悅。
後來，由於忙碌，貓餐廳已有段時日不曾營業，偶爾夜晚騎車經過巷口時，遇到好看，我會欣然與牠打聲招呼。
在某個夜幕低垂的日子後，我再也不曾捕捉到好看的身影。是生病了嗎？還是搬家了呢？亦或是到了別間貓餐廳作客了嗎？牠的不告而別，讓我感到些許難過。
友人說，或許好看是被領養了吧。我恍然大悟，是啊，長得如此討喜的好看，想必是被人帶回家細心呵護了吧！
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