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馬勒卡暴風圈觸東半部 台中以北風雨漸增強
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浮世男女 Mind Map

2016-09-17

予夏

「吶，我問你，這世界上真的有單純的東西嗎？」

寂靜而一塵不染的餐桌上，散亂著我的書，清晨吃掉的那塊吐司彷彿還落在那裡，散發出難過的霉味。我不太記得上次讀到了哪裡，於是隨便拿起了一本，視線搜尋著已被遺棄多日的筆袋。我揉揉眼睛，想必有些紅腫了吧，模糊中我瞟見一抹繽紛的影子，啊，找到了。

我是習慣繪製心智圖來協助記憶的，因此筆袋中不乏各種五顏六色的筆款。這種圖像式思考的輔助工具確實能幫助我釐清思緒。右手幹練地拿起要用的原子筆，左手拿著色筆隨時預備，右前方放了一把尺，可以用來量我要的圈有多大，真的很方便，可是……卻永遠量不了你心的始邊和終邊有多長。

我的心沉默下來，右手繼續熟練地畫著寫著。為什麼我無法好好地理解你呢？我知道我不能窺伺你心智的地圖，但是一次又一次的欲言又止都讓我們彼此受到了傷害，越來越深，已經沒有辦法整理了。捲起的紙角無法再恢復原狀，留下了永遠都不可能磨滅的痕跡，同時，也破壞了整幅畫的平衡，將我的耐心磨蝕殆盡。

「嗯，我相信有的，不過要看我們從哪個角度去面對就是了。」你當時的回答在我心裡幽幽響起。

原來如此。

唰。我撕下剛才畫的那一頁。

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2016年9月17日‧星期六‧丙申年八月十七日
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