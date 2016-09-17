異色童話館 桃太郎
2016-09-17
希瓦
臨海的鄉鎮突然出現鬼島，事先誰也不知道。
他們稱這座鋼鐵建的碉堡為「不夜城」，眾鬼的恐怖並不是暴力威脅，而是空氣污染、土壤破壞、酸雨、光害及噪音，土地無法耕種，海水不能養殖，村民養不活自己，甚至罹患怪病，能走的就逃，走不動的就靜待死亡，他的爺爺奶奶也因此罹癌。
他是養子，是爺爺和奶奶在河邊撿到的，那時河還很乾淨。他長大後，知道了這些事，決定去打鬼，他要守護這個家，他收集證據、研究法令，獨自北上抗爭。老夫婦知道不能阻止，便一起送他去車站。路上他看見別的鄉鎮也遭殃，也深受其害，他結交了種田的、養雞的、牧牛的，成為同伴一起打鬼。
他們綁上白布條，結合力量、喚醒全國，揭發鬼的無形暴力，他們要驅鬼，讓鬼求饒，知道錯誤，並還給他們一個乾淨的家園。
那些鬼，來自化工業背後的利益。
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