感覺紀事簿 大海的禮物

2016-09-17

劉小風

跳進海裡的時候，沒有多想。

海的浮力夠，輕輕鬆鬆就把自己的身體托起來。雖然踩不到底，雖然大海不如游泳池穩定，但只要放下走路習慣的重心，學習像海一樣柔軟有彈性，看準波浪過來，放鬆身體，就能跟大海當好朋友。

朋友乾脆讓身體成仰姿，隨海漂蕩，呆呆望著天空，看了好生羨慕。

我害怕仰泳讓耳朵鼻子進水，只能把自己當隻小青蛙，努力踢腳划水。海浪來了，帶著身體順著過浪，再一波，再過一次，就這麼一波一波，不知不覺自己就融進海洋的韻律裡了。

老公游的看不出是什麼式子，但從他悠游自在的神情能感覺到他的滿足。適應海以後，我們反而期待海浪的到來。

「跟海在一起的感覺，好好喔！」我朝老公大喊。

住在花蓮的我們，因臨岸陡降的海底地形，鮮少有機會可以投入大海的懷抱。我們總是坐在岸上看海、把玩卵石；或乘船出海、眺望群山。

所以當來到澎湖時，一樣天藍海藍，一樣都有美麗的灣口，卻因為溫柔可親的沙岸地形，而有更多的解放。對我而言，嘗試海泳非常重要，這是一種遼闊又深刻的運動，島嶼的子民卻畏懼海，緊張容易吃水，放鬆一點、再放鬆，跟海水一起，隨海漂蕩，世界因此浮浮沉沉，感覺到暈的時候，我竟笑了出來。

游累了，到沙岸上坐著，雙腳埋進細沙裡。朋友把沙抹滿身體，「你幹嘛啊？」我問。「防曬啊！」她說。最後我們嘗試最佳防曬方法：用沙把人埋起來。他們把細沙一堆一堆往我身上推，細沙跑進身體裡了，全身上下都是沙也無所謂，反正到時躍身入海便洗淨，我在沙堆裡打滾，感覺沙子在身上滾動，我跟沙子在一起，像小孩一樣哈哈大笑。

貝殼細砂是歲月長年的沖刷和淘洗才有的禮物，陽光好的時候，一片金白色，還會發出晶亮的閃光。赤腳走在海潮漲退的沙灘上，海浪輕輕地、一波一波漫過雙腳，凡走過必留下足跡，一會兒又無影無蹤。沙灘會因海水洗滌而有不同顏色的深淺，也許就是這樣的氣度，海才能吸收人們焦躁苦悶的情緒。

我躺在沙堆裡，看藍天漸漸沾染上彩霞。「漲潮囉漲潮囉，海水要淹過來了！哈哈哈妳跑不掉啦──」朋友煞有其事的威脅嚇不了我，歪頭看老公興致盎然地用細沙做了一隻面朝大海的海龜，他的髮絲滴著水，專心致志「雕龜」的模樣，在這個粉紅色的黃昏裡，如一幅安靜出奇的畫。

謝謝大海。這裡不是花蓮，聽不見海浪在礫灘間嘩啦啦退去的輕靈聲響，但全身泡在海水和沙堆裡，黏答答的身體，盡情跟海在一起的時光啊，就是島嶼子民所能擁有的，最驕傲的夏天！