感覺紀事簿 大海的禮物
劉小風
跳進海裡的時候，沒有多想。
海的浮力夠，輕輕鬆鬆就把自己的身體托起來。雖然踩不到底，雖然大海不如游泳池穩定，但只要放下走路習慣的重心，學習像海一樣柔軟有彈性，看準波浪過來，放鬆身體，就能跟大海當好朋友。
朋友乾脆讓身體成仰姿，隨海漂蕩，呆呆望著天空，看了好生羨慕。
我害怕仰泳讓耳朵鼻子進水，只能把自己當隻小青蛙，努力踢腳划水。海浪來了，帶著身體順著過浪，再一波，再過一次，就這麼一波一波，不知不覺自己就融進海洋的韻律裡了。
老公游的看不出是什麼式子，但從他悠游自在的神情能感覺到他的滿足。適應海以後，我們反而期待海浪的到來。
「跟海在一起的感覺，好好喔！」我朝老公大喊。
住在花蓮的我們，因臨岸陡降的海底地形，鮮少有機會可以投入大海的懷抱。我們總是坐在岸上看海、把玩卵石；或乘船出海、眺望群山。
所以當來到澎湖時，一樣天藍海藍，一樣都有美麗的灣口，卻因為溫柔可親的沙岸地形，而有更多的解放。對我而言，嘗試海泳非常重要，這是一種遼闊又深刻的運動，島嶼的子民卻畏懼海，緊張容易吃水，放鬆一點、再放鬆，跟海水一起，隨海漂蕩，世界因此浮浮沉沉，感覺到暈的時候，我竟笑了出來。
游累了，到沙岸上坐著，雙腳埋進細沙裡。朋友把沙抹滿身體，「你幹嘛啊？」我問。「防曬啊！」她說。最後我們嘗試最佳防曬方法：用沙把人埋起來。他們把細沙一堆一堆往我身上推，細沙跑進身體裡了，全身上下都是沙也無所謂，反正到時躍身入海便洗淨，我在沙堆裡打滾，感覺沙子在身上滾動，我跟沙子在一起，像小孩一樣哈哈大笑。
貝殼細砂是歲月長年的沖刷和淘洗才有的禮物，陽光好的時候，一片金白色，還會發出晶亮的閃光。赤腳走在海潮漲退的沙灘上，海浪輕輕地、一波一波漫過雙腳，凡走過必留下足跡，一會兒又無影無蹤。沙灘會因海水洗滌而有不同顏色的深淺，也許就是這樣的氣度，海才能吸收人們焦躁苦悶的情緒。
我躺在沙堆裡，看藍天漸漸沾染上彩霞。「漲潮囉漲潮囉，海水要淹過來了！哈哈哈妳跑不掉啦──」朋友煞有其事的威脅嚇不了我，歪頭看老公興致盎然地用細沙做了一隻面朝大海的海龜，他的髮絲滴著水，專心致志「雕龜」的模樣，在這個粉紅色的黃昏裡，如一幅安靜出奇的畫。
謝謝大海。這裡不是花蓮，聽不見海浪在礫灘間嘩啦啦退去的輕靈聲響，但全身泡在海水和沙堆裡，黏答答的身體，盡情跟海在一起的時光啊，就是島嶼子民所能擁有的，最驕傲的夏天！
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 驚！《小時代》28歲男星疑自殺身亡
- 馬勒卡逼近 暴風圈進入台灣東部陸地
- 國民黨籌措財源 動黨史文物腦筋
- 李瑞鎮搞《結婚契約》 買妻捐器官被偷心
- 歐股下跌 收在6週低點
- 不滿車子按喇叭 陣頭成員攔車跳上引擎蓋
- 馬勒卡來襲》花蓮戒備 山區村民陸續撤離
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Land alert issued for Typhoon Malakas
- 無水斷電又缺油 小琉球撐過50小時
- 中秋夜丟擲老鼠炮炸傷人 3飆仔到案送辦
- 日本雜誌專訪謝長廷 暢談台日飲食文化
- 八德豐德路旁600戶社宅 109年底完工
- 排球》遭地主大逆轉 台灣隊週日與中國爭四強
- 「青少年純潔騙殺全國」 塗鴉怪僧屏東落網
- 歐巴馬在美出生 川普終於認了
- 馬勒卡來襲 河岸部落撤離489人
- 「非典」林益全想贏 點他個措手不及
- 邀請函尚未收到 我仍將赴ICAO大會
- 國中生當茶師 坪林圖館飄茶香
- 柯有倫MAN穿紗裙當叫賣哥
- 日自衛隊將聯手美軍巡弋南海
- 自由談》喝了罰酒，還是要走人！
- 空間改造系列—主臥 首重收納隔間 寢具軟飾換新意
- 國輝的最敬禮 鋒哥面前刷他紀錄
- 《幼兒園抱怨》訪查腸病毒 態度惹議
- 旗山天后宮 發行媽祖音樂專輯
- 推動婚姻平權 伴侶盟環島
- 自由廣場》颱風假多多益善？
- 台鐵北迴線、宜蘭線中午前停駛 交通異動一覽
- 颱風攪局-帕妃不來 演唱會不唱
- 自由廣場》一元哥怪現象
- 經濟壓力沉重 大潤發員工自轟命危
- 運動畫刊百大球星 詹皇4連霸
- 《健康充電站》胃食道逆流保健講座
- 老書記官帶頭乒 帕運桌團銀了
- 新iPhone全球開賣 果粉既興奮又沮喪
- 敘利亞停火協議 俄籲延長72小時
- U23台灣培訓隊 赴日交流首勝
- 自由廣場》有九二共識的內地？
- 烏來桂山壩 預防性洩洪
標題：感覺紀事簿 大海的禮物
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email