芳香日日 林南街19號

2016-09-17

鄭翊茜

門把是巨大的鐵飾，壓下，往前推開的瞬間發出忘了上油的嘎吱聲。

我感覺自己像是跌進去的。

仿若愛麗絲穿越至鏡中世界，眼前暗色的空間與外頭午後兩點半強烈的日光正成為一種對照。擺放整齊的幾張木桌木椅，高起的吧檯後，留著個性短髮的黑色制服女服務生愣了一下，才用她的大眼睛對闖入的我點點頭。竄入耳邊的，是填滿空間的爵士樂。噢不，更重要的是滿室咖啡香。

一直沒注意到老闆正坐在一進門，靠近吧檯的座位上。

「請坐。」老闆站起身來。他同樣是一身黑制服，高高瘦瘦，蓄著小鬍子，只是少了大眼睛女服務生的黑圍裙。

向老闆道了謝，我在他面前拉了張小木椅坐下。我一身輕便，額前滿佈著汗，感覺和這裡的閒暇格格不入。

然後我們像許久未見的老友，陌生而簡短地聊了幾句。

接下來是幾秒鐘的沉默。老闆看著我，又看了看桌面上的紙片，說：「要不要喝杯水？」

不了，我婉拒了眼前長得幾許神似阿部寬的男人。儘管我很渴。

「謝謝你今天來，外頭那麼熱。」

我輕輕微笑，回覆了聲不會，沒有再多說什麼便站起身。

走出店外，陽光刺人，風卻很大。

戴上安全帽的時候老闆也跟著走出店門，手上拿著菸。

「小心騎啊！」假的阿部寬在隔壁店家外的板凳坐下，一邊抽著菸，一邊看著遠方漫不經心地說。

「謝謝！」我大聲回答。騎走的時候腦海裡全是店裡有點大聲的爵士，和那令人摸不透的老闆。突然很後悔沒有和他揮揮手道別。

霎時間，我忘了自己是來面試的。