人生護理站 開計程車的胡先生
2016-09-17
謝佳真
夜闌人靜時，胡先生獨自坐在病床上，想起他年邁的父母，不禁暗自落淚。
已屆知命之年的他，年輕的時候一個人獨自到台北打拼，但沒念過什麼書的胡先生四處找工作卻未曾如意，最終只能以開計程車維生。二十年來獨自生活，沒有結婚生子，住在簡陋的老舊公寓裡，養了幾隻小貓來陪伴他的單身生活。
近幾個月以來，胡先生發現自己排尿不太順暢，膀胱時常脹得很難受。剛開始胡先生以為是年紀長了使攝護腺腫大，一直沒有重視。不久後胡先生發現他的下肢竟也漸漸變得癱軟無力，來就診時他坐在輪椅上，幾乎已經無法行走。醫師診斷後告訴胡先生，他是因脊椎腫瘤壓迫到神經，進而造成膀胱無法排尿，但腫瘤腫大的程度大大增加了動刀的風險，因此建議胡先生暫以支持性療法來控制他的疾病。
某日走進胡先生的病房時，他告訴我他兒時家境貧困，年輕時的夢想是賺大錢，讓自己的雙親過富裕的生活。但如今生命已過了一半，回首過去的人生，別說是大富大貴，就連自己的經濟狀況都略顯拮据，幾十年來，每逢過年拿回家鄉給雙親的孝親費，父母也很少收。「哎，阿爸知影我賺沒多少，從來也不跟我拿錢。說起來我嘛真是足不孝，現在竟然得了癌症，連自己剩多少生命都不知道！」說罷，胡先生希望我趕快離開他的病房，他說他不想讓護理師看見他流淚的模樣。
歲月流轉，有些人的生命壯碩如樹、屹立挺拔，然而在醫院裡，我目睹了多數病者的生命卻是弱如枯草。青春與健康終會逐漸流逝，我想，護理之於病者，有如園丁之於花木，為每個羸弱的生命澆水灌溉。即使無法左右生命的生長或枯敗，身為護理的一份子，為這份使命盡己之力是每位護理人的榮光。
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