異想區 頓悟
2016-09-17
蔡昇廷
他自出生起便日日聽讀佛經，回顧一生，幾乎都沉浸在朗朗經文聲以及老師父的講道聲中成長，日復一日，他自修其身，思考佛法，沐浴在佛祖的恩典中。
一日，他對於佛經中的一行字句百思不解，他鼓起勇氣，前往詢問老師父，儘管在這地方出生長大，這卻是他第一次要接觸到他仰慕的老師父，他戰戰兢兢，心中既驚又喜，終於，他來到老師父的房裡，但，老師父聽不見他微弱的聲音，迷濛的眼神中，也看不清他的存在。
於是他鼓起勇氣，往老師父的方向繼續前行，然而師父當頭棒喝般的一個合掌，卻成了他此生絕響：「苦海無涯，回頭是岸，下輩子別再做蚊子了。」
瀕死之中，他抽蓄著幾支細細的腳，看著老師父，用老師父聽不見的微弱聲音呻吟著：「一念三千，為此我從未起過惡意，不料我的一個舉動，竟害了師父您……一念天堂，一念地獄……我是明白了……」
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