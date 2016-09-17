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馬勒卡暴風圈觸東半部 台中以北風雨漸增強
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微小說 心魔

2016-09-17

方維賢

他侷促不安地坐在板凳上，不敢直視對面望著他微笑的女子。

自小，他便不善於異性相處。小學第一次和女同學開口借文具時，那種掌心冒汗的緊張感，至今仍記憶猶新。之後，不論是討論課業或是遊戲分組，他都盡量避免自己和女生一組，即使不巧坐在女生隔壁，也是立即找男同學聊天。

如今，眼前這位陌生女子又勾起他不愉快的回憶，他逼自己轉移注意力，打量板凳旁幾株嶄新的盆栽，壓迫在心上的不適依然揮之不去，只能不停安慰自己，既來之則安之。

縱然百般不願，他還是順從指令，身子前傾，恰巧與女子的眼神對望。女子露出理解他為何這般怯場的神情，溫柔的語氣說明例行性的程序：「放輕鬆，不會很痛，準備打針囉。」

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標題：微小說 心魔


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2016年9月17日‧星期六‧丙申年八月十七日
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