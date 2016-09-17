人生作業簿 轉念看見柳暗花明
彭宏傑
有一次女朋友跟同學吵架很難過，打電話向我哭訴，我本來想說虛應一下，隨便安慰也就是了，沒想到話題竟發展到要我到她宿舍陪她的地步，我了解到生命的本質是相互依存，因此儘管覺得疲勞，卻還是答應了她。
大半夜的，我騎著50CC的機車一路向北駛去，路上一片蕭寂，只有幾盞街燈或營業的便利商店勉強還有一點生氣，我到店裡買了飲料和巧克力，一面想著她吃點甜食就高興的模樣，就不免感到一種淡淡的幸福，哪知才剛上車騎出去不到一公里，就被汽車撞了。
我悶哼一聲，飛得又高又遠，以為自己會死，剎那間腦袋真是轉過了各種想法，一會兒想起家人、一會兒想起朋友、一會兒想起貓，一會兒又落入有些自傷自憐的情緒。真奇怪！明明時間應該短暫卻好像能比平時更冷靜思索事情似的，但果不其然是重重落地，痛得我連喊都喊不出。
對方司機慌忙下車，蹲在我身邊又是關心又是道歉的，我緊閉著眼睛埋怨他的冒失，他也相當痛苦的樣子，連忙聯絡了警察跟救護車，醫護人員來到我身旁，一下問我哪裡痛，一下又叫我舉手和抬腳的，我依依照辦，嗐！我當下是多麼的不舒服啊，尤其胸口像是給功夫高手打到那樣痛，腰都像摔爛了一樣，沒想到醫護人員卻用對講機回報：「傷患輕傷。」說得好像我裝病一樣。
我就這麼給載走了，到醫院檢查一陣子之後，下巴縫了幾針，旋即又跟警察做了筆錄。
我請朋友載我回宿舍，看著手上摔歪的飲料，真是無語問蒼天。我把我的事告訴女朋友，以為對方會為我不能既遂的騎士精神給予適當的慰撫，誰知道她居然發起脾氣，「難道你覺得是我害的嗎？我又沒有叫你一定要來！」
我簡直理智斷線了，斥喝她的冷血無情，最後不待回應就掛了電話。
「你還好吧？」好心載我的朋友問，我只能請他放心，除此之外我不想多說。
朋友替我向學校請假，我安靜地睡到了隔天中午，打開手機一看，發現女朋友氣得說要分手，我在訊息裡與她隔空交戰，各種文辭有激烈的，也有乞憐的，簡直昏天暗地，你來我往地傳遞不休，最後她要我閉嘴，然後找個時間把東西還給她，因為我們的關係已經完了。
這真教我難受，不甘心的情緒在腦海裡像大海奔騰，灰色思想籠罩了我的天空，使得我憂鬱了好長一段日子。這些時間我以淚洗面，直到後來看書有了特別的靈感，才讓我好受了一些。
是啊，如果哭泣可以解決問題的話，那我們不妨用力哭，大聲哭，天天哭，但假使哭泣不能解決問題，那還是振作起來更有效益。我挺起胸膛，念頭一轉，決定背負這個傷口一路走下去。對我而言，正因為沒有倒下所以變得強大，也因為失敗才對同病相憐的人有一份同情，我想我會透過這個經驗幫助自己也幫助身邊的人，使他們從掙扎中脫離出來。
我會加油的。
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