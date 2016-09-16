2016-09-16

文‧圖 心岱

經過賣拼圖的店，我總是要流連一番，期待無意之間，就能發現貓的拼圖，但看到的往往是攝影的「真貓」，至於世界名畫或創意插畫的題材，幾乎找不到。倒是去年（2015年）「愛麗絲夢遊仙境」（1865初版）欣逢出版150週年盛事，文學界為紀念作者路易斯‧卡蘿，紛紛推出新書，倫敦的書店擺滿了各種版本以及周邊產品，朋友特別寄來了那隻趴在樹上、裂嘴而笑的「柴郡貓」拼圖，這是我唯一收藏的「貓」拼圖，由於有五百片之多，對我的耐心與眼力是高難度的試煉，拆封後至今尚無法完成。後來又買了流行的「著色本」，也因害怕挑戰，中途將「笑貓」擱置了。

最近，買到一個「類拼圖」的「貓手遊」，在長11.5公分、寬6公分的盒子內，有五彩貓，大大小小12隻，他們各以不同姿態彼此鑲嵌、互扣，一如擠在碗裡的「貓鍋」。不過是12隻罷了，總不會比五百片的拼圖難吧，立刻就將盒子的貓倒出來。

「拼圖」是將散碎的不規則紙塊，經過搜尋與比對，在既定的框內組裝回原本樣貌，雖然看似平面工作，但究竟該以圖塊切割的凹凸曲折作為嵌合定位，還是要以圖塊色、相的連貫作為接續，在這兩條交界的路上，往往不斷出現意外的挫敗與崩潰，所以，能毫無瑕疵地完成一幅拼圖，就是感受那奮鬥不懈的甘美。

看著12隻貓散在桌面，一時竟不知所措；這「類拼圖」的手遊，基本遊戲是要把12隻貓兜回盒子內，再則，將貓隻疊成正方形，或更換其他尺寸的塊狀……毫無作弊餘地，完全得靠心、眼、手、腦互為協調的益智了。

無論是拼圖或手遊，都是「缺與滿」的對話、「起點與終點」的競擇，貓手遊得來如獲至寶，但出乎意料的不簡單，讓我記取遊戲如人生，在拆散與組合的過程中，遭遇越多難題，必越精采有趣。