輕輕一瞬 再見
2016-09-16
向日草
月台上有個小男孩，不停朝列車揮手，從車廂裡聽不見他的聲音，但透過明亮的車窗，可以看見他的嘴型彷彿大聲喊著：「再見！再見！」
小男孩約莫四歲，也許快五歲了也說不定，常常會和阿嬤來月台等待，等待經過的列車，等待各種陌生的旅人；時間一久，我也逐漸習慣了小男孩的等待，以及道別。下車或上車時，總會不自覺探尋小男孩的身影，那是一個多麼讓人安心的畫面。
小男孩稚嫩的聲音充滿了穿透力，我發現車廂內也有幾名乘客，悄悄地向月台上的小男孩揮手。愛，就是這麼開始的吧！
列車緩緩駛離，回頭望去，小男孩依然用力擺動雙手、大聲喊著，可愛的身軀也跟隨上下跳躍……瞬間，有某種溫暖的情緒，在我的眼眶裡聚積。
「下次見哦！親愛的小孩。」閉上眼睛，小男孩純真的身影仍留在我心底，細細放映。
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