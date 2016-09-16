異想區 相依偎
2016-09-16
谷淑娟
與她朝夕相處的日子，算一算，也有兩百多天了。
我很喜歡她，因為她有善解人意的微笑跟靈魂。她也說想要一輩子跟我相守在一起，我知道現在還言之過早，因為除了我，她還沒有機會認識其他的男人。而且說好的時間就快到了，我們將抵不過宿命被迫分離。
她皺著眉沉默不語，我安慰她，不要擔心，分手只是暫時的，我們很快就能在另外一個世界再次相遇。
在這裡，我是她唯一相依為命的男人，她問我，到了另一個地方，我們是否仍能相愛到底？我告訴她，生命自有它的邏輯與倫理，我們註定無法成為伴侶，但我們的血液比戀人還要濃烈、還要親密。
一道光灑了進來，我知道是該離開的時候了。
我聽說，愛得比較多的那個人，都願意放手讓對方先走，因為怕後來的人要承受更多的孤單跟難過。
但，我們的關係不同，為了將來能有更堅強的理由照顧她，我決定要當先放開手的那個人。
護理師將我跟她輪流捧到爸媽面前：「男寶寶先出來，所以是一對漂亮的雙胞胎兄妹！恭喜！」
「哇！哇！」大人們以為我們同時哭了起來，其實，那是我們一起歡呼的聲音！
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
副刊‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 林正義：台灣要參加ICAO 已透過陸委會讓北京知道
- 中颱馬勒卡逼近 氣象局預計8：30發陸警！
- 美設立大西洋首個海洋保護區
- 醫學觀念：生男或生女 男方決定
- 《時尚新才女》Gucci 希臘羅馬神話
- 自由廣場》蔡總統的良心犯
- 倫敦股市領漲 歐股齊收紅
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Fishing boat leaking fuel
- 一度喊停 英放行中資核電廠
- 當初指控秦偉性侵...她月入剩2萬還賣車度日
- 蓮舫面對安倍所率的大黨 前途荊棘密佈
- 蘋果大漲激勵 美股開盤上揚
- 鏗鏘集》唯一希望結束之後
- （北市）疏運返鄉潮 國光增發300車次
- 前總統魯拉被控 主導巴西石油洗錢
- 妻夫木聰新婚亮相 熱擁男友綾野剛
- 《軟襯衫 小女人》好萊塢明星最愛襯衫私服bella dahl
- 李健竹無師自通 筆芯刻字雕佛像
- 《南昌男網》莊吉生 陳迪 聯手挺進四強
- 安倍退房親筆致謝 網友激賞
- 《解決眼周老化危肌 不能等！》
- 日速食業削價戰 與政策背道而馳
- 亞洲挑戰盃》搶4強門票 我今演「韓」戰
- 百貨湧入車潮 市府要求增特約停車場
- 《超潮流 超跨界》HYPEBEAST X New Balance
- S.H.E唯一金曲獎獎座失蹤 － Selina揭密家賊難防
- 有害漁業補貼 WTO十三國討論終止
- 《中英對照讀新聞》Tipsy’ German Partygoers Mistake Real Cops for Strippers 德國微醺跑趴族誤將真警察當成脫衣舞男
- 談判助威 檳榔攤藏2槍33彈
- 中秋拜守護神 田間插土地公拐
- 留住「狠腳色」 苗農將成立足球隊
- 瑤瑤撞菜喬喬 賭先嫁賺蜜月機票
- 宇多田光念亡母 年底可望上《紅白》
- 洪卓戀好事近？卓冠廷友人證實「有影」
- 桂綸鎂「眼」技一流 《森林》撿到獎品
- 毒蟲搶監理所被捕 搶喝尿想「搞臭」警察
- 《時尚新才女》Accessorize 英式復古
- 《Evian錦標賽》中秋夜打得不錯 妮妮69桿作收
- 《黑世代 酷女孩》暗黑惡魔
- 峇里島觀光船爆炸 兩死廿傷
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：異想區 相依偎
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分