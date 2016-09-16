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異想區 相依偎

2016-09-16

谷淑娟

與她朝夕相處的日子，算一算，也有兩百多天了。

我很喜歡她，因為她有善解人意的微笑跟靈魂。她也說想要一輩子跟我相守在一起，我知道現在還言之過早，因為除了我，她還沒有機會認識其他的男人。而且說好的時間就快到了，我們將抵不過宿命被迫分離。

她皺著眉沉默不語，我安慰她，不要擔心，分手只是暫時的，我們很快就能在另外一個世界再次相遇。

在這裡，我是她唯一相依為命的男人，她問我，到了另一個地方，我們是否仍能相愛到底？我告訴她，生命自有它的邏輯與倫理，我們註定無法成為伴侶，但我們的血液比戀人還要濃烈、還要親密。

一道光灑了進來，我知道是該離開的時候了。

我聽說，愛得比較多的那個人，都願意放手讓對方先走，因為怕後來的人要承受更多的孤單跟難過。

但，我們的關係不同，為了將來能有更堅強的理由照顧她，我決定要當先放開手的那個人。

護理師將我跟她輪流捧到爸媽面前：「男寶寶先出來，所以是一對漂亮的雙胞胎兄妹！恭喜！」

「哇！哇！」大人們以為我們同時哭了起來，其實，那是我們一起歡呼的聲音！

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標題：異想區 相依偎


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2016年9月16日‧星期五‧丙申年八月十六日
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