生活可樂罐 神開的補習班
伊迪．沙琪瑪
我曾經在偏僻地區的學校工作，雖然小朋友叫我老師，其實這個身分比較像外包工作的派遣人員。
有一天，我在教學生「分數加減」這件事。一名學生算錯答案，我重新幫他複習。
「三分之一加二分之一等於多少？」
「六分之一。」
「不對哦！」
學生大驚：「不可能！老師是這樣教的。」
我也失色了，「我哪有這樣教？」
他連忙解釋：「不是啦！是教會的老師教的。」
學校地處偏遠，工作機會少之又少，很多小朋友的父母必須離開家鄉到外地工作，就將孩子託付給老一輩的照顧，產生了隔代教養家庭。又或者是學生父母離婚、分居的單親家庭，如果監護人無法指導課業、兼顧孩子，學生就會在放學後集中在當地的教會，除了有大人照顧、教導功課，也有同伴一起學習玩樂，算是另類的安親班。
「是神開的補習班。」學生向我如此介紹。
「你平常在學校上課那麼愛打瞌睡，去那邊會不會這樣？」
「才沒有！」他說的有點心虛。
「神會不高興喔！」
「我不是在睡覺，是在『與神對話』。」
「喔，不錯，很會說話，能言善道。」
「能言善道是什麼意思？」他因為不確定我在稱讚，還是光明正大在罵他，非常想知道答案。
「去查字典。」
「老師小氣餒！」小孩不吃這套，開玩笑地對我扮完鬼臉就溜走了。唉，如果我是神的話，不知道他有沒有這種膽量。
不過，如果神犯了錯該怎麼辦呢？沒有宗教信仰的我從來沒想過會和這種事情扯上關係。我一邊看著數學習作上錯誤的六分之一，一邊苦惱要如何向學生解釋，一邊想為什麼要為這種事苦惱。
學生不斷與我爭論：「教會的老師是這樣教的啊！他說答案就是六分之一，我算了很久餒！」
我靈機一動，喜孜孜地說：「我知道了！他一定是看成『三分之一乘以二分之一等於多少？』才會說答案是六分之一。」其實我覺得自己說的應該八九不離十，很合乎邏輯，學生應該也能接受。但是，他竟神色凝重地說：「老師，神是不會看錯，也不會說錯的。」那虔誠的樣子一副我是褻瀆神明的無知者，應該天打雷劈。
看著他篤定的表情，我哭笑不得，也不知道該說什麼。阿們。
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標題：生活可樂罐 神開的補習班
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