〈Let’s talk〉失戀太苦請調海外 出發前舊情卻復燃

2016-09-14

文／KD

Q：

前陣子被交往八年的女友提分手，結束一段感情，打擊很大，走到哪裡都是我跟她之前的回憶，不管我怎麼努力撇開回憶，也不管朋友多麼努力想幫我走出來，我始終鬱鬱不振，心裡很痛，整個人都被掏空了，連工作都不像之前那麼有幹勁。主管跟我共事已久，知道我跟女友的事，建議我請調到海外辦公室散散心換個環境，後來我也請調成功，但就是這麼巧，大概再一個月就要出發，沒想到失聯很久的前女友最近竟然開始主動丟我訊息約我吃飯，跟我聊天時，她也會像以前那樣跟我撒嬌，我們兩個都是很嘴硬的人，雖然她沒有明說甚麼，但直覺告訴我這是她想跟我復合的暗示，我當然很期待，不希望這個小小的可能因為距離就沒了，但我說不出口即將出國，當然更不可能拒絕已經申請的新工作，真的很兩難，該怎麼辦？（綠豆湯）

A：

這種開玩笑似的陰錯陽差，總是很誇張地會恰好發生，即使妳現在無法對工作上的決定做任何改變，在妳心中「江山不敵美人」卻是不爭的事實。的確，突如其來的遠距離對有可能復合的你們來說是個風險，不過事情都已成定局，妳也出發在即，她總有一天會知道。這些事早在你們恢復聯繫之前就已經發生，而妳明明現在有很多機會可以告訴她，不管是讓她先有個心理準備，還是純粹誠實告知，拖拉躊躇愈久，到時候她覺得被隱瞞欺騙的不爽度就愈高，當然事情就會愈陷入僵局，愈無法往妳想要的方向去，只會更糟，不會更好。

如果妳能肯定她想復合的心意，不如就大膽行動，直接找個歡樂和平的氣氛下跟她坦白這件事，當然包括背後的前因後果，至少要讓她知道她可是罪魁禍首！如果必要，還可以裝一下可憐，讓她知道妳被分手後的痛苦和妳做此決定的苦衷，然後看看她如何反應，找機會再加油添醋一下趁亂告白，如果這樣還攻不下來，那可就是妳的問題了！

其實你們曾經相處了那麼長的一段時間，對彼此的個性絕對有透徹的了解，如果其中一方不想放棄，另外一方一定有能夠感受到這份心意的默契，在兩個人都想復合的狀況下，感情不會這麼輕易就被距離打散的。

（寫信給KD：talkpotato@gmail.com）