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【愛讀書】 《怪物》

2016-09-14

山田宗樹著，李彥樺譯，獨步文化

儘管其作品多具有科幻色彩，但依然不改與社會有強烈連結的作家山田宗樹（Yamada Muneki，1965-）再以長篇小說《怪物》針挑隱而未揭的社會問題，故事敘述體內擁有「神祕器官」的人們，被社會標誌為「天賦者」，因不與常人同，而被劃歸於常人之外的區域中生活、學習，原本相安無事，卻當政府將原本給予「天賦者」們的特殊款待取消，回歸平常社會的他們，面對的是世界的誤解、自私與殘酷對待，才發覺看似恭維的稱呼，其實是「怪物」的替代標籤。人們因無知生成恐懼，又因恐懼製造憤怒，山田宗樹筆鋒勾勒出霸凌、圍捕、互仇、侵害人權等事件，同時暗批握有權力的媒體，總擅自操弄輿論風向的不可信，於焉了然，「怪物」所指涉，從來不是與眾不同的少數，而是自人心孵生出的種種醜惡對待。（菠喀萌）

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2016年9月14日‧星期三‧丙申年八月十四日
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