【洛杉磯傳真】 王丹／邁向成功之路

2016-09-14

◎王丹

寫下這樣的標題，絕對不是因為我自認為是一個成功者，而是因為因緣際會，我曾經見過太多的成功者，在他們身上，慢慢看到了一些他們之所以能成功的原因。寫出來做為一種分享，也許可以提供給一些渴望成功的讀者做為經驗和借鑑。但我要先說明的是，這裡所指的成功，並非升官發財的意思，在我看來這不是真正的成功。我所說的成功，是能夠做出對社會進步有所推進的事業。基本上，不同的成功者當然會有不同的成功法寶，但是以下四條，是我在很多成功者身上看到的，因此或許可以做為邁向成功之路的普遍標準吧。

第一，要想成功，應當有規畫有步驟，應當一步一步按照計畫走。成功者大多心中很早就有了一個目標，他們會為之制定計畫，他們通常在未完成第一步計畫前，不會提前進入下一步。他們通常在清理戰場之後，再開闢新的戰場。簡單講就是八個字：按部就班，循序漸進。

第二，成功並不是一件容易的事情；或者說，太容易得到的成功，其實反倒是需要警惕的，那裡面很可能有什麼我們疏忽了的地方，讓我們以為是成功，其實是一個陷阱。就是因為成功其實不易，因此邁向成功之路，理當要小心謹慎，不能貪快。我們很多人都以為雷厲風行是一種優良作風，但是忘記了，快，往往是發生事故最主要的原因。開車是如此，做事情也是如此。我們不可能在一個星期之內完成所有的事情，心浮氣躁，就難免無法保持冷靜。穩妥，永遠是成功的保證。

第三，要想成功，自信是非常重要的因素。而天底下，沒有比失敗更令人灰心喪氣，失去自信的了。因此，我們應當盡量避免失敗。而要如何避免失敗呢？目標選擇就是關鍵。真正的成功者在起步階段，往往不會貿然選擇艱難的目標，因為那很容易導致失敗，一連串的失敗不僅會讓自己沮喪，也會讓周圍觀察你的人失望，你會失去追隨者和支持者。成功者在開始的階段，往往選擇比較容易做成的事情去做，這樣比較容易達成目標。不斷積累小的勝利，不僅可以增強自信，也可以積累信譽，建立威望。胡適在談到改革的時候曾經主張小碎步前進，但是不要停，大概就是這個意思。

最後，一個成功者，從來都不會怯於付出代價。天下沒有免費的午餐，更沒有不付出代價的成功。一個人立志反抗專制體制，他就要有被警察毆打，被關進監獄，被流放出國，甚至是付出生命的思想準備。如果你不想付出這樣的代價，你就不可能成為一個歷史的弄潮兒。一個人要想成為某個學術領域的頂尖學者，就要付出大量的時間去閱讀，思考和寫作，在別人快樂生活的時候你就只能閉門苦讀，不會有一邊吃喝玩樂，一邊還可以學富五車的事情發生。要邁向成功，我們就必須有非常清楚的認知，那就是一定要付出一些代價，並為之做好思想準備。

這個世界上，有極少數人，他們的成功完全是靠運氣。期待自己運氣好，那完全是鏡花水月。人生即使是一場賭博，輸贏也有很多的靜心思考和縝密算計在其中。比較可靠的邁向成功之路，就是培養一些基本的素質。以上四條，或許不能涵蓋所有的應當具備的基本素質，但是至少已經可以成為成功的基礎。●