顏訥／夜行禍車
2016-09-14
◎顏訥
拖著一個月份的家當走進車廂，友人A劈頭就問：「今晚你要睡哪？」其實這個問題拋出來根本徒勞，注定只能得到相當厭世且夾雜白眼的答案。原因是夜班火車的臥舖車廂，它真的，一點情面也不留給你那般擠迫狹小。兩咖行李箱湧進便再無容身之處，睡上舖或睡下舖，哪有什麼差別呢？
「沒差啦，你先選。」語畢，友人便竄入上舖，以決絕的速度。
夜晚才剛開始。
為了旅行歐洲，努力申請赴維也納發表論文的機會，畢竟到了玩耍有罪，得揪舉個什麼正經理由來自我鼓勵的人生檻嶄罷（當然，對外說起來，因果關係絕對要上下顛倒）。沒想到一路天災人禍。法國恐攻。冷氣團壓境。地鐵拋錨。青年旅舍停水斷電。每到歇腳處就得勉力掏出電腦，臨行密密縫那滿是補釘的論文。
旅行果真不能心存雜念，玩就得專心致志，虔誠地玩。凡僥倖向學術之神討要什麼躲避什麼，最後都得加倍奉還。
上舖，友人A已經睡進很深的眠夢裡。
她是旅歐老手了。知道石板地上拖行李箱要用內勁輕輕提起，也明白放在櫃子裡長灰塵的紀念品都得重重放下。最好的收納便是最爽快的丟棄。一路上友人A擔心的事不多，禍事要來便來，準備迎頭撞上的就下腰躺平，唯夜班火車她選床位的心志堅定非常。
可惡，我早該察覺的。
一夜過去，第一道晨光捅進來。睡在下舖的我，整個夜晚耳朵簡直就像黏住鐵軌，從波蘭唧唧復唧唧磨到維也納，三叉神經被輾過來又壓過去，清晨時扁扁晾在微光的窗沿，長出毛邊。
仰起僵直的頸子，友人A從上舖挪出半顆睡到蓬鬆的頭，笑得稀鬆平常。我才明白，僅僅是選擇上舖與下舖的一念之差，夜行車廂內，新手與老手，也就是天差與地別的境遇了。
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