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陳家帶／某個失聯的夏日

2016-09-14

◎陳家帶

熱浪席捲世界的七月

夏天在眼眶裡隱隱刺痛

異地友人來電

不滿時間的無盡雕刻

我馳車飛赴日光海岸

加入風帆揭開的盛宴

半月形沙灘已揚升

萬物之旗號：

笑 墨鏡 棕髮 可樂罐

陽傘 啤酒 交媾 比基尼

嘩啦啦 藍 汗 乳房 恥骨

口哨 欲望 浮標 深不可測

太陽一直照到誰的——

誰的屁股上頭照到——

屁股停棲烏鴉太陽——

太陽方才無奈落海……

漂流木 潛水 念經 浪花

亡靈 救生索 樂極生悲

睡美人 孤寂 擱淺

躍金 永劫回歸 淚

啊，望見夏日燦爛

以及潰爛中的全體

我拿起記憶的網

企圖去打撈——

童年 遠方

神祇 迷魅

空無 俯瞰著我

滿月之海 也澎湃著我

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標題：陳家帶／某個失聯的夏日


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2016年9月14日‧星期三‧丙申年八月十四日
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